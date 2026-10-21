Bahia x São Paulo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

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Em meio a uma temporada inesquecível, o Esporte Clube Bahia vai em busca de mais uma marca histórica para o time. As Mulheres de Aço entram em campo nesta quarta-feira, 21, às 19h, contra o São Paulo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Feminina.

A equipe comandada por Felipe Freitas chega ao confronto em vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, em Aracaju, com gols de Ángela Gómez e Isa Fernandes. Com o resultado, o Tricolor baiano precisa apenas de um empate para assegurar presença entre os quatro semifinalistas da competição.

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O São Paulo, por sua vez, terá que reverter o placar diante de seu mando de campo. Uma vitória paulista por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols garantirá a classificação direta da equipe mandante.

Bahia contra o São Paulo no jogo de ida - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Bahia busca segunda semifinal na temporada

Depois de alcançar as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino, o Bahia tenta repetir o feito na Copa do Brasil e ampliar sua campanha de destaque em 2026.

O técnico Felipe Freitas deve manter a base da equipe que conquistou o resultado positivo no primeiro encontro. Entre os nomes previstos está a goleira Yanne, que retorna ao clube depois de participar de sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal.

A arqueira esteve no banco de reservas nos dois amistosos contra a Argentina, disputados durante a Data Fifa de outubro, mas não chegou a entrar em campo.

Bahia contra o São Paulo no jogo de ida - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

São Paulo precisa reverter desvantagem

Do outro lado, o São Paulo aposta no mando de campo para tentar mudar o cenário da eliminatória. A equipe treinada por Thiago Viana não conseguiu evitar a derrota na primeira partida e agora precisa vencer para continuar na competição.

O São Paulo deve contar com nomes como Aline Milene e Giovanna Crivelari no setor ofensivo para buscar o resultado necessário.

Transmissão

SporTV (televisão fechada)

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Tayla, Carol Gil e Rafa Soares; Duda Serrana, Karla Alves, Robinha e Bia Menezes; Isa Guimarães, Aline Milene e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Bahia: Yanne; Mila Santos, Tchula, Isa Fernandes e Ju Oliveira; Ángela Gómez, Raquel e Taty Sena; Roque, Cássia e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.

Arbitragem