Veja as propostas de Lula e Flávio Bolsonaro para os esportes

Concorrentes ao cargo máximo do poder executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) possuem propostas diferentes para o esporte no país. O tema é citado no plano de governo dos dois candidatos, mas com abordagens diferentes em relação aos investimentos públicos e ao esporte feminino.

O presidente Lula aposta na Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil em 2027, como uma oportunidade para desenvolver a modalidade e incentivar a prática de esportes por meninas e mulheres no país.

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Flávio Bolsonaro, por sua vez, não cita o torneio em seu plano de governo. A única menção do senador ao esporte feminino se baseia na exclusão de atletas transexuais.

Propostas de Lula para o esporte

Lula considera o esporte um elemento importante para a juventude, igualando-o à educação, ao acesso ao lazer e à cultura e às oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Dessa forma, o programa do petista é pensado como uma continuidade e ampliação das políticas estruturantes realizadas durante o seu terceiro mandato (2023-2026), com o Plano Nacional do Esporte (PNEsporte), além de obras de infraestrutura, como construção de arenas, previstas no Programa de Aceleração de Crescimento (Novo PAC).

O programa cita as unidades do Arena Brasil e a continuidade do investimento nos equipamentos públicos em parceria com estados e municípios, incluindo parceiros locais como organizações não governamentais (ONGs) e projetos sociais na realização de atividades e atendimento aos beneficiados.

Lula também adota uma visão crítica a privatizações, restringindo-as a áreas de grande concentração de capital e complexidade técnica, como grandes obras dos setores energético e de infraestrutura.

Universidade do Esporte

O plano de governo de Lula não estabelece uma relação direta entre o espaço escolar e as políticas de esporte para a juventude, mas estabelece um plano claro com a abertura de uma instituição especializada de ensino superior, a Universidade do Esporte, já aprovada na Câmara dos Deputados.

Ela aparece como elemento para estabelecer uma rede nacional de pesquisa, inovação e tecnologia do esporte, voltada para a formação de quadros técnicos para a área, melhorando a qualidade da gestão esportiva no esporte de alto rendimento.

Propostas de Flávio Bolsonaro para os esportes

Em seu plano de governo, Flávio destaca a relação do esporte com a educação e segurança dos jovens. “Preparar uma família para a vida (...) envolve o esporte, que tira o jovem da rua e ensina o que a sala de aula sozinha não ensina. Tudo isso faz parte do que é necessário para uma família subir na vida pelo próprio esforço”.

O esporte é uma das ferramentas mais poderosas que existem para formar um jovem, e uma das mais desperdiçadas pelo poder público. Ele ensina disciplina, resiliência, trabalho em equipe e mérito, tira a criança da rua e do celular, dá saúde ao corpo e à mente e, para alguns, abre a porta de uma profissão. Nós tratamos o esporte como o que ele é: instrumento de liberdade individual, disciplina, superação e oportunidade real, com foco na formação de caráter e na saúde mental do jovem. Flávio Bolsonaro - Senador e candidato à Presidência

Além de igualar a área dos esportes às artes e à literatura como um dos componentes da educação Integral, o candidato do PL propõe a abertura das escolas nos períodos de recesso, por meio do Escola nas Férias, e o direciona como estratégia para não “deixar a criança ociosa”.

O programa, no entanto, não detalha como seria a adesão ao programa ou quem o realizaria na prática.

Foco em investimentos privados

As propostas de Flávio Bolsonaro em relação aos esportes de alto rendimento se baseiam no apoio da iniciativa privada, “em parceria com clubes, faculdades e universidades”. O programa ainda prevê, de forma breve, o fomento ao uso de tecnologia e ciência de dados por confederações e clubes.

Como estratégia de ampliação do alcance das políticas esportivas nas escolas, o candidato do PL aposta em parcerias público-privadas, para uso da infraestrutura das escolas como fomento ao esporte competitivo, organizando “times escolares, treinos no contraturno e competições municipais e estaduais”.

Flávio também não menciona o programa Bolsa Atleta, que em 2026 teve o valor reajustado e alcançou o maior número de atletas da história: 11 mil contemplados, entre categorias que vão do infantil ao olímpico. O candidato do PL aborda apenas o aperfeiçoamento de bolsas esportivas para atletas de alto rendimento, em parceria com a iniciativa privada.