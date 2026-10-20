Presidente do Vasco descobre doença grave antes de jogo decisivo

Siga o A TARDE no Google

Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, não estará presente no confronto decisivo da equipe na semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 20. Isso porque, horas antes do jogo de volta contra o Boca Juniors, o dirigente foi diagnosticado com celulite facial, uma infecção bacteriana que pode levar à morte em casos graves.

A celulite facial é causada por bactérias que penetram na pele por meio de feridas na face. Os sintomas incluem inchaço, vermelhidão, dor e sensação de calor na região afetada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele está em observação em um hospital localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, segundo informação do Canal do Pedrosa. Segundo a apuração, Pedrinho apresenta um inchaço no rosto, mas o quadro não é grave.

Ainda assim, o problema deve impedi-lo de comparecer ao Maracanã para acompanhar o duelo, que começa às 21h30.

Vasco da Gama x Boca Juniors

No duelo de ida, o Cruzmaltino venceu o clube argentino por 1 a 0, na La Bombonera, em Buenos Aires. O gol foi marcado por Adson. O Vasco ainda conseguiu segurar o resultado positivo com um jogador a menos desde antes dos 20 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, um empate garante o Gigante da Colina na decisão.

Entenda a gravidade da celulite facial

Ao portal A TARDE, o Doutor Victor Castro Lima, coordenador da Infectologia do Hospital Mater Dei Salvador, explicou a doença em detalhes.

É importante conceituar que o termo celulite se refere a uma infecção da pele e das partes moles, que são os tecidos que ficam logo abaixo da pele. E a celulite facial é uma infecção causada por bactérias, inclusive bactérias que habitam a própria pele de uma pessoa, como os estreptococos, e estafilococos, por exemplo. Dr. Victor Castro Lima - Coordenador da Infectologia do Hospital Mater Dei Salvador

Segundo ele, a infecção é “relativamente comum” na população, mas existem alguns cuidados que precisam ser tomados quando a celulite acomete a face.

“Além de todos os riscos que qualquer infecção pode ocasionar, como dor, febre e a possibilidade de evolução com uma sepse, quando a infecção está situada na face, ela está próxima de regiões muito nobres do corpo, como o olho, o que pode comprometer a visão, ou as vias aéreas, que pode comprometer a parte respiratória”, disse ele.

“Por isso que a celulite na face ela costuma ser um quadro que exige uma resposta mais rápida”, completou Victor Castro Lima.

Ele também afirmou que a letalidade da condição é baixa, pois “dificilmente evolui para uma sepse ou para uma infecção generalizada, apesar desse risco existir”. Dados do National Institutes of Health apontam que a taxa de letalidade da doença é estimada em cerca de 0,5% a 1,1% em pacientes hospitalizados.

Qual o melhor tratamento para a celulite facial?

De acordo com o especialista, o tratamento da condição geralmente é feito pelo uso de antibióticos. “A depender da extensão e da localização muitas vezes é necessário um antibiótico intravenoso”, explicou.

“Quanto mais precocemente a introdução do antibiótico, melhores os desfechos, ou seja menor risco de evoluir para complicações ou casos mais graves”, concluiu o médico.