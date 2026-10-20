ESPORTES
Presidente do Vasco descobre doença grave antes de jogo decisivo
Dirigente não vai acompanhar o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, contra o Boca Juniors
Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, não estará presente no confronto decisivo da equipe na semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 20. Isso porque, horas antes do jogo de volta contra o Boca Juniors, o dirigente foi diagnosticado com celulite facial, uma infecção bacteriana que pode levar à morte em casos graves.
A celulite facial é causada por bactérias que penetram na pele por meio de feridas na face. Os sintomas incluem inchaço, vermelhidão, dor e sensação de calor na região afetada.
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Ele está em observação em um hospital localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, segundo informação do Canal do Pedrosa. Segundo a apuração, Pedrinho apresenta um inchaço no rosto, mas o quadro não é grave.
Ainda assim, o problema deve impedi-lo de comparecer ao Maracanã para acompanhar o duelo, que começa às 21h30.
Vasco da Gama x Boca Juniors
No duelo de ida, o Cruzmaltino venceu o clube argentino por 1 a 0, na La Bombonera, em Buenos Aires. O gol foi marcado por Adson. O Vasco ainda conseguiu segurar o resultado positivo com um jogador a menos desde antes dos 20 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, um empate garante o Gigante da Colina na decisão.
Entenda a gravidade da celulite facial
Ao portal A TARDE, o Doutor Victor Castro Lima, coordenador da Infectologia do Hospital Mater Dei Salvador, explicou a doença em detalhes.
É importante conceituar que o termo celulite se refere a uma infecção da pele e das partes moles, que são os tecidos que ficam logo abaixo da pele. E a celulite facial é uma infecção causada por bactérias, inclusive bactérias que habitam a própria pele de uma pessoa, como os estreptococos, e estafilococos, por exemplo. Dr. Victor Castro Lima - Coordenador da Infectologia do Hospital Mater Dei Salvador
Segundo ele, a infecção é “relativamente comum” na população, mas existem alguns cuidados que precisam ser tomados quando a celulite acomete a face.
“Além de todos os riscos que qualquer infecção pode ocasionar, como dor, febre e a possibilidade de evolução com uma sepse, quando a infecção está situada na face, ela está próxima de regiões muito nobres do corpo, como o olho, o que pode comprometer a visão, ou as vias aéreas, que pode comprometer a parte respiratória”, disse ele.
“Por isso que a celulite na face ela costuma ser um quadro que exige uma resposta mais rápida”, completou Victor Castro Lima.
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Ele também afirmou que a letalidade da condição é baixa, pois “dificilmente evolui para uma sepse ou para uma infecção generalizada, apesar desse risco existir”. Dados do National Institutes of Health apontam que a taxa de letalidade da doença é estimada em cerca de 0,5% a 1,1% em pacientes hospitalizados.
Qual o melhor tratamento para a celulite facial?
De acordo com o especialista, o tratamento da condição geralmente é feito pelo uso de antibióticos. “A depender da extensão e da localização muitas vezes é necessário um antibiótico intravenoso”, explicou.
“Quanto mais precocemente a introdução do antibiótico, melhores os desfechos, ou seja menor risco de evoluir para complicações ou casos mais graves”, concluiu o médico.