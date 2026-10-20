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E.C.VITÓRIA

Vitória relata sumiço recorrente de bolas em estádio do Corinthians

Presidente Fábio Mota denunciou a situação após o empate na Neo Química Arena

João Grassi
Por
Bola do Campeonato Brasileiro 2026
Bola do Campeonato Brasileiro 2026 - Foto: Luiz Ferrazzo | Chapecoense

Após o empate do Esporte Clube Vitória com o Corinthians por 1 a 1, o presidente Fábio Mota chamou atenção para uma situação que, segundo ele, é recorrente em jogos na Neo Química Arena: o sumiço de bolas no aquecimento.

Em entrevista na zona mista, Fábio Mota afirmou que o Vitória não sofre com o mesmo problema em nenhum estádio do Brasil. De acordo com o dirigente, no mínimo cinco bolas são perdidas nas partidas contra o Timão em Itaquera.

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“É o único estádio do Brasil em que a gente já sabe que vai perder cinco ou seis bolas no aquecimento. Ninguém devolve as bolas aqui, acho isso um absurdo. Não estou falando pela quantidade de bolas que a gente perde. Toda vez que jogamos aqui, as bolas que vão para a torcida não voltam. Acho isso um absurdo”, denunciou.

Vale lembrar que as bolas utilizadas no aquecimento são levadas pela própria delegação do clube. Durante treinos de finalização, é comum que atletas acabem acertando as bolas na arquibancada e a devolução não é opcional.

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Levar bolas para casa é crime?

O ato de levar bolas de futebol é considerado crime de furto, baseado no artigo 155 do Código Penal e prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos. "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

Já aconteceu, inclusive, o caso de um torcedor do Grêmio que foi preso por não devolver uma bola, no ano de 2016. O homem à época com 35 anos foi abordado pela Polícia Militar e detido na Arena Condá, estádio da Chapecoense.

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