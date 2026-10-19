Vitória fica no empate com o Corinthians e segue em jejum fora de casa

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O Esporte Clube Vitória segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. O time de Jair Ventura empatou com o Corinthians por 1 a 1 nesta segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo.

Com o novo tropeço na 31ª rodada, o Vitória completa 16 partidas sem nenhuma vitória como visitante no Brasileirão. O Leão até saiu na frente do placar, na reta final do primeiro tempo, mas cedeu o empate no segundo tempo.

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O Rubro-Negro agora salta para 37 pontos na classificação, abrindo cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, na 13ª posição.

A equipe paulista também se mantém fora do Z-4, mas logo na porta, na 16ª colocação e com 33 pontos.

Os gols do jogo

Aos 46 minutos do primeiro tempo, Erick cruzou na grande área e Luan Cândido cabeceou para defesa de Hugo Souza. No rebote, Renê apenas empurrou para o fundo das redes e abriu o placar na Neo Química Arena.

Aos 22 minutos da etapa final, o VAR recomendou revisão para marcar pênalti para o Corinthians.

A entrada de Mateus Silva em André havia sido considerada inicialmente como simulação pela arbitragem de campo, mas a marca da cal foi apontada. Yuri Alberto cobrou com categoria e deixou tudo igual.

Luan Cândido em Corinthians 1x1 Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1x1 Vitória

31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 19/10/2026 (segunda-feira)

Horário: 20h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Maira Mastella (RS-FIFA)

Quarto árbitro: Débora Cecília Cruz Correia (PE)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC-FIFA)

Cartões amarelos: Garro (Corinthians) / Renê (Vitória)

Gols: Yuri Alberto (Corinthians) / Renê (Vitória)

Escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; André (Charles) e Breno Bidon; Lingard (Matheus Bidu), Garro e Vitinho (Kaio César); Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Léo Porto.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Walace) e Martínez; Matheuzinho (Zé Vitor), Erick (Laquintana), e Tarzia (Lucas Silva); Renê (Fabri). Técnico: Jair Ventura.