Meio-campista do Vitória completa 10 rodadas da Série A sem jogar

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Um dos principais jogadores no setor de meio-campo do Esporte Clube Vitória, Gabriel Baralhas segue indisponível para entrar em campo. Ainda em recuperação de lesão muscular, o camisa 44 não foi relacionado para a partida contra o Corinthians, nesta segunda-feira, 19.

Titular na equipe de Jair Ventura, Baralhas agora completa 10 rodadas sem atuar pelo Campeonato Brasileiro. O volante ficou fora de todas as listas de relacionados desde a derrota para o Flamengo no Maracanã, há mais de dois meses.

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Depois de jogar normalmente contra o Palmeiras, em 29 de julho, pela rodada 21 da Série A, Baralhas ficou disponível apenas para os confrontos de ida e volta com o Athletico, pelas quartas de final da Copa do Brasil. De lá pra cá, não entrou em campo.

Jogos perdidos por Baralhas desde agosto

Flamengo 2 x 0 Vitória — Brasileirão - 22ª rodada;

Vitória 1 x 0 Botafogo — Brasileirão - 23ª rodada;

Vitória 0 x 2 Bahia — Brasileirão - 24ª rodada;

Vasco 1 x 0 Vitória — Copa do Brasil - quartas de final (ida);

Atlético-MG 2 x 1 Vitória — Brasileirão - 25ª rodada;

Vitória 0 x 2 Vasco — Copa do Brasil - quartas de final (volta);

Vitória 1 x 0 Grêmio — Brasileirão - 26ª rodada;

Mirassol 2 x 2 Vitória — Brasileirão - 27ª rodada;

Vitória 1 x 3 Cruzeiro — Brasileirão - 28ª rodada;

Vitória 4 x 0 Chapecoense — Brasileirão - 29ª rodada;

São Paulo 2 x 1 Vitória — Brasileirão - 30ª rodada;

Corinthians x Vitória — Brasileirão - 31ª rodada.

Gabriel Baralhas perde 10 rodadas do Brasileirão pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Corinthians x Vitória

O Vitória enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira, 19, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de Baralhas, o elenco rubro-negro também não conta com o zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Ramon.