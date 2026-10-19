Seedorf fica na torcida e canta música do Corinthians contra o Vitória

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Sem poder estrear como treinador do Corinthians contra o Esporte Clube Vitória, na noite desta segunda-feira, 19, Clarence Seedorf acompanhou a partida diretamente da arquibancada da Neo Química Arena. Momentos antes da bola rolar, o holandês foi flagrado cantando uma das tradicionais músicas da torcida do Timão.

Depois da cerimônia de entrada dos jogadores de Corinthians e Vitória, Seedorf, que estava sentado, foi chamado por uma torcedora para se levantar. O comandante da equipe chegou a dar uns pulinhos durante a coreografia.

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Simplesmente, Clarence Seedorf fazendo o Poropopó com a torcida do Corinthians. https://t.co/KO4nfXSwd3 — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 19, 2026

Entenda porque Seedorf não estreou contra o Vitória

O novo treinador da equipe está nas arquibancadas da Neo Química Arena após o Corinthians não ter conseguido resolver os trâmites de visto de trabalho de Seedorf. Quem comanda o time contra o Vitória é Léo Porto, auxiliar técnico do clube.

A expectativa é que o documento seja liberado ainda no início desta semana, com o treinador podendo comandar a equipe diante do Vasco, no sábado, 24, pela 32ª rodada do Brasileirão.