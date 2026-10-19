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Técnico do Egito e Zico são punidos por críticas à arbitragem na Copa

Reclamação foi referente ao jogo da eliminação do Egito no torneio, contra a Argentina

Gustavo Nascimento
Por
François Letexier apitou a partida entre Argentina e Egito na Copa do Mundo
François Letexier apitou a partida entre Argentina e Egito na Copa do Mundo - Foto: Divulgação | FIFA

O técnico do Egito, Hossam Hassan, e o atacante Mostafa Zico foram suspensos pela Fifa após críticas à arbitragem na derrota por 3 a 2 para a Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ibrahim Hassan, irmão gêmeo de Hossam e diretor da seleção egípcia, também foi suspenso por três partidas.

Entenda o motivo das punições

Pouco depois da partida, que terminou com uma vitória da Argentina por 3 a 2, de virada, o treinador Hossam Hassan atribuiu a queda da equipe egípcia a erros de arbitragem. Por sua vez, Mostafa Zico criticou e insultou o árbitro em uma entrevista concedida após o confronto.

Segundo a Federação Egípcia de Futebol, a punição de Hossam foi estabelecida em três partidas pela Fifa. Zico recebeu uma suspensão maior, de cinco jogos, em razão das declarações feitas depois da partida.

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Mostafa Zico contra a Argentina
Mostafa Zico contra a Argentina - Foto: Buda Mendes | Getty Images via AFP

Desdobramento das decisões

A Federação Egípcia solicitou à comissão disciplinar da FIFA os motivos detalhados das decisões. A entidade pretende analisar os fundamentos das punições antes de decidir se apresentará recurso.

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As suspensões podem afetar a participação de Hossam e Ibrahim Hassan nos próximos compromissos da seleção. Os dois podem ficar fora dos jogos das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações contra o Malaui, em novembro, além da primeira partida da janela internacional de março.

Mostafa Zico, por sua vez, ficará suspenso até junho. A punição, portanto, pode tirá-lo de uma sequência maior de compromissos da seleção egípcia.

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Tags

Copa do Mundo 2026 Egito FIFA Suspensão

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