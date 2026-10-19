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Técnico do Egito e Zico são punidos por críticas à arbitragem na Copa
Reclamação foi referente ao jogo da eliminação do Egito no torneio, contra a Argentina
O técnico do Egito, Hossam Hassan, e o atacante Mostafa Zico foram suspensos pela Fifa após críticas à arbitragem na derrota por 3 a 2 para a Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Ibrahim Hassan, irmão gêmeo de Hossam e diretor da seleção egípcia, também foi suspenso por três partidas.
Entenda o motivo das punições
Pouco depois da partida, que terminou com uma vitória da Argentina por 3 a 2, de virada, o treinador Hossam Hassan atribuiu a queda da equipe egípcia a erros de arbitragem. Por sua vez, Mostafa Zico criticou e insultou o árbitro em uma entrevista concedida após o confronto.
Segundo a Federação Egípcia de Futebol, a punição de Hossam foi estabelecida em três partidas pela Fifa. Zico recebeu uma suspensão maior, de cinco jogos, em razão das declarações feitas depois da partida.
Desdobramento das decisões
A Federação Egípcia solicitou à comissão disciplinar da FIFA os motivos detalhados das decisões. A entidade pretende analisar os fundamentos das punições antes de decidir se apresentará recurso.
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As suspensões podem afetar a participação de Hossam e Ibrahim Hassan nos próximos compromissos da seleção. Os dois podem ficar fora dos jogos das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações contra o Malaui, em novembro, além da primeira partida da janela internacional de março.
Mostafa Zico, por sua vez, ficará suspenso até junho. A punição, portanto, pode tirá-lo de uma sequência maior de compromissos da seleção egípcia.