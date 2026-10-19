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Forbes revela quais são os 10 jogadores mais bem pagos do mundo

Cálculo considera ganhos dos atletas dentro e fora de campo

Gustavo Nascimento
Por
Cristiano Ronaldo e Messi lideram a lista
Cristiano Ronaldo e Messi lideram a lista - Foto: David Rawcliffe | Anadolu Agency

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi segue como os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, de acordo com um ranking atualizado pela revista Forbes, que estima os ganhos dentro e fora de campo de cada atleta.

Pela quarta temporada consecutiva e pela 12ª vez nos últimos 13 anos, os dois astros ocupam as primeiras posições.

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Somados, os 10 jogadores mais bem pagos devem receber US$ 942 milhões na temporada 2026-2027, pouco abaixo dos US$ 945 milhões estimados no levantamento anterior. Ronaldo e Messi respondem por quase metade do total.

Veja o ranking dos dez mais bem pagos

1º - Cristiano Ronaldo: US$ 300 milhões

  • Clube: Al Nassr
  • Nacionalidade: Portugal
  • Ganhos em campo: US$ 250 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 50 milhões

Aos 41 anos, o português concentra a maior parte dos ganhos no contrato com o clube saudita e complementa a renda com patrocínios e negócios ligados à marca CR7.

2º - Lionel Messi: US$ 145 milhões

  • Clube: Inter Miami
  • Nacionalidade: Argentina
  • Ganhos em campo: US$ 70 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 75 milhões

Mais da metade dos ganhos estimados de Messi vêm de patrocínios, acordos comerciais e investimentos em clubes de futebol.

3º - Kylian Mbappé: US$ 100 milhões

  • Clube: Real Madrid
  • Nacionalidade: França
  • Ganhos em campo: US$ 70 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 30 milhões

O atacante encerrou uma parceria de longa data com a Nike e assinou com a marca suíça On, em um acordo que também inclui participação acionária.

4º - Erling Haaland: US$ 85 milhões

  • Clube: Manchester City
  • Nacionalidade: Noruega
  • Ganhos em campo: US$ 60 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 25 milhões

O norueguês ampliou sua presença comercial após a Copa do Mundo, com novos contratos de patrocínio, além do vínculo com o Manchester City.

5º - Vinicius Jr.: US$ 76 milhões

  • Clube: Real Madrid
  • Nacionalidade: Brasil
  • Ganhos em campo: US$ 48 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 28 milhões

O brasileiro renovou contrato com o Real Madrid até 2032 e mantém parcerias comerciais com marcas como Hugo Boss e Vivo.

6º - Lamine Yamal: US$ 55 milhões

  • Clube: Barcelona
  • Nacionalidade: Espanha
  • Ganhos em campo: US$ 35 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 20 milhões

O jovem atacante aumentou seus ganhos com novos contratos publicitários, incluindo acordos com American Eagle, Coca-Cola e McDonald’s.

7º - Sadio Mané: US$ 54 milhões

  • Clube: Al Nassr
  • Nacionalidade: Senegal
  • Ganhos em campo: US$ 50 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 4 milhões

Companheiro de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, o senegalês tem a maior parte dos rendimentos vinculada ao futebol e mantém contrato de longo prazo com a New Balance.

8º - Jude Bellingham: US$ 45 milhões

  • Clube: Real Madrid
  • Nacionalidade: Inglaterra
  • Ganhos em campo: US$ 29 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 16 milhões

O meio-campista mantém contratos com Adidas e Louis Vuitton, entre outras marcas, e investiu em uma empresa de produtos masculinos de cuidados pessoais.

9º - Harry Kane: US$ 42 milhões

  • Clube: Bayern de Munique
  • Nacionalidade: Inglaterra
  • Ganhos em campo: US$ 29 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 13 milhões

O atacante inglês entra no top 10 pela primeira vez desde 2023 e reúne patrocínios de marcas como Skechers, Google Gemini e Oura Ring.

10º - Mohamed Salah: US$ 40 milhões

  • Clube: Trabzonspor
  • Nacionalidade: Egito
  • Ganhos em campo: US$ 20 milhões
  • Ganhos fora de campo: US$ 20 milhões

Após deixar o Liverpool, o egípcio acertou com o clube turco Trabzonspor, em um contrato de dois anos que inclui royalties sobre produtos ligados ao jogador.

Como a Forbes calcula os ganhos

O levantamento considera estimativas de salários, bônus e, em alguns casos, direitos de imagem vinculados aos clubes na temporada 2026-2027.

No caso de Messi, que atua na liga norte-americana, organizada em calendário anual, os ganhos em campo correspondem à remuneração estimada em 2026.

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A renda fora dos gramados inclui patrocínios, licenciamento, aparições públicas, venda de produtos e retornos em dinheiro de negócios nos quais os atletas têm participação relevante.

A Forbes utiliza bases de dados públicas e conversas com fontes do setor. Impostos e comissões de agentes não são descontados, enquanto rendimentos de investimentos, como juros e dividendos, ficam de fora do cálculo.

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