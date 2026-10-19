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Forbes revela quais são os 10 jogadores mais bem pagos do mundo
Cálculo considera ganhos dos atletas dentro e fora de campo
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi segue como os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, de acordo com um ranking atualizado pela revista Forbes, que estima os ganhos dentro e fora de campo de cada atleta.
Pela quarta temporada consecutiva e pela 12ª vez nos últimos 13 anos, os dois astros ocupam as primeiras posições.
Somados, os 10 jogadores mais bem pagos devem receber US$ 942 milhões na temporada 2026-2027, pouco abaixo dos US$ 945 milhões estimados no levantamento anterior. Ronaldo e Messi respondem por quase metade do total.
Veja o ranking dos dez mais bem pagos
1º - Cristiano Ronaldo: US$ 300 milhões
- Clube: Al Nassr
- Nacionalidade: Portugal
- Ganhos em campo: US$ 250 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 50 milhões
Aos 41 anos, o português concentra a maior parte dos ganhos no contrato com o clube saudita e complementa a renda com patrocínios e negócios ligados à marca CR7.
2º - Lionel Messi: US$ 145 milhões
- Clube: Inter Miami
- Nacionalidade: Argentina
- Ganhos em campo: US$ 70 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 75 milhões
Mais da metade dos ganhos estimados de Messi vêm de patrocínios, acordos comerciais e investimentos em clubes de futebol.
3º - Kylian Mbappé: US$ 100 milhões
- Clube: Real Madrid
- Nacionalidade: França
- Ganhos em campo: US$ 70 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 30 milhões
O atacante encerrou uma parceria de longa data com a Nike e assinou com a marca suíça On, em um acordo que também inclui participação acionária.
4º - Erling Haaland: US$ 85 milhões
- Clube: Manchester City
- Nacionalidade: Noruega
- Ganhos em campo: US$ 60 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 25 milhões
O norueguês ampliou sua presença comercial após a Copa do Mundo, com novos contratos de patrocínio, além do vínculo com o Manchester City.
5º - Vinicius Jr.: US$ 76 milhões
- Clube: Real Madrid
- Nacionalidade: Brasil
- Ganhos em campo: US$ 48 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 28 milhões
O brasileiro renovou contrato com o Real Madrid até 2032 e mantém parcerias comerciais com marcas como Hugo Boss e Vivo.
6º - Lamine Yamal: US$ 55 milhões
- Clube: Barcelona
- Nacionalidade: Espanha
- Ganhos em campo: US$ 35 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 20 milhões
O jovem atacante aumentou seus ganhos com novos contratos publicitários, incluindo acordos com American Eagle, Coca-Cola e McDonald’s.
7º - Sadio Mané: US$ 54 milhões
- Clube: Al Nassr
- Nacionalidade: Senegal
- Ganhos em campo: US$ 50 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 4 milhões
Companheiro de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, o senegalês tem a maior parte dos rendimentos vinculada ao futebol e mantém contrato de longo prazo com a New Balance.
8º - Jude Bellingham: US$ 45 milhões
- Clube: Real Madrid
- Nacionalidade: Inglaterra
- Ganhos em campo: US$ 29 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 16 milhões
O meio-campista mantém contratos com Adidas e Louis Vuitton, entre outras marcas, e investiu em uma empresa de produtos masculinos de cuidados pessoais.
9º - Harry Kane: US$ 42 milhões
- Clube: Bayern de Munique
- Nacionalidade: Inglaterra
- Ganhos em campo: US$ 29 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 13 milhões
O atacante inglês entra no top 10 pela primeira vez desde 2023 e reúne patrocínios de marcas como Skechers, Google Gemini e Oura Ring.
10º - Mohamed Salah: US$ 40 milhões
- Clube: Trabzonspor
- Nacionalidade: Egito
- Ganhos em campo: US$ 20 milhões
- Ganhos fora de campo: US$ 20 milhões
Após deixar o Liverpool, o egípcio acertou com o clube turco Trabzonspor, em um contrato de dois anos que inclui royalties sobre produtos ligados ao jogador.
Como a Forbes calcula os ganhos
O levantamento considera estimativas de salários, bônus e, em alguns casos, direitos de imagem vinculados aos clubes na temporada 2026-2027.
No caso de Messi, que atua na liga norte-americana, organizada em calendário anual, os ganhos em campo correspondem à remuneração estimada em 2026.
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A renda fora dos gramados inclui patrocínios, licenciamento, aparições públicas, venda de produtos e retornos em dinheiro de negócios nos quais os atletas têm participação relevante.
A Forbes utiliza bases de dados públicas e conversas com fontes do setor. Impostos e comissões de agentes não são descontados, enquanto rendimentos de investimentos, como juros e dividendos, ficam de fora do cálculo.