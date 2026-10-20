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CASAS CHEIAS

Jogos da dupla Ba-Vi são os maiores públicos da rodada do Brasileirão

Mais de 47 mil torcedores acompanharam a derrota tricolor e outros 41 mil viram o empate do Leão

Marina Branco
Por
Bahia x Flamengo na Fonte Nova
Bahia x Flamengo na Fonte Nova - Foto: Gilvan de souza/Flamengo

O Bahia pode não ter desempenhado como gostaria contra o Flamengo no último domingo, 18, mas a torcida não largou a mão do Esquadrão. Mesmo com a derrota por 3 a 0, a Arena Fonte Nova foi palco do jogo com maior público da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto reuniu 47.465 torcedores e registrou uma arrecadação de R$ 2.764.829, os maiores números do fim de semana nos dois quesitos, colocando Salvador à frente de outros grandes centros do futebol nacional.

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Nem mesmo a Neo Química Arena, que recebeu mais de 41 mil pessoas para Corinthians x Vitória, ou a Arena da Baixada, com quase 36 mil torcedores em Athletico-PR x Palmeiras, superaram a marca do estádio baiano.

Em campo, o Flamengo levou a melhor com gols de Jorginho, Plata e Lucas Paquetá. O resultado manteve o clube carioca na liderança do Brasileirão e fez o Bahia cair para a sétima colocação.

Rogério Ceni na Fonte Nova
Rogério Ceni na Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Corinthians x Vitória tem segundo maior público

Outro confronto envolvendo uma equipe baiana também apareceu entre os principais públicos da rodada. O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Vitória, realizado na segunda-feira, 19, levou 41.137 pessoas à Neo Química Arena, em São Paulo.

Desse total, 40.765 foram pagantes. A renda alcançou R$ 2.602.814, segunda maior arrecadação da rodada, atrás apenas de Bahia x Flamengo.

O terceiro maior público foi registrado na Arena da Baixada, onde 35.852 torcedores acompanharam a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Athletico-PR. A partida gerou R$ 2.568.960 em bilheteria.

Grêmio x Cruzeiro, na Arena do Grêmio, e São Paulo x Vasco, no Morumbis, completaram os cinco jogos com maior presença de público. Ambos receberam mais de 31 mil torcedores.

Jogadores do Vitória celebram torcida presente na Neo Química Arena
Jogadores do Vitória celebram torcida presente na Neo Química Arena - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Mirassol registra menor público e arrecadação

Na outra ponta do levantamento, a vitória do Mirassol por 2 a 0 sobre o Internacional teve a menor presença de torcedores da rodada.

O Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, recebeu 5.931 pessoas, com renda de R$ 149.435. Os números foram os mais baixos entre os dez confrontos analisados.

O segundo menor público ocorreu no empate entre Remo e Bragantino, no Mangueirão, em Belém. A partida reuniu 13.089 pessoas e teve arrecadação de R$ 311.660.

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Confira os públicos da 31ª rodada do Brasileirão

Bahia 0 x 3 Flamengo - Arena Fonte Nova

  • Público: 47.465 torcedores
  • Pagantes: não divulgado
  • Renda: R$ 2.764.829

Corinthians 1 x 1 Vitória - Neo Química Arena

  • Público: 41.137 torcedores
  • Pagantes: 40.765
  • Renda: R$ 2.602.814

Athletico-PR 0 x 2 Palmeiras - Arena da Baixada

  • Público: 35.852 torcedores
  • Pagantes: não divulgado
  • Renda: R$ 2.568.960

Grêmio 2 x 4 Cruzeiro - Arena do Grêmio

  • Público: 31.546 torcedores
  • Pagantes: 31.256
  • Renda: R$ 1.638.337

São Paulo 1 x 0 Vasco - Morumbis

  • Público: 31.501 torcedores
  • Pagantes: não divulgado
  • Renda: R$ 1.190.350

Fluminense 1 x 2 Santos - Maracanã

  • Público: 27.697 torcedores
  • Pagantes: 25.471
  • Renda: R$ 1.658.381

Atlético-MG 1 x 0 Coritiba - Arena MRV

  • Público: 25.085 torcedores
  • Pagantes: não divulgado
  • Renda: R$ 1.226.343

Botafogo 1 x 0 Chapecoense - Nilton Santos

  • Público: 23.306 torcedores
  • Pagantes: 21.020
  • Renda: R$ 579.140

Remo 1 x 1 Bragantino - Mangueirão

  • Público: 13.089 torcedores
  • Pagantes: 9.390
  • Renda: R$ 311.660

Mirassol 2 x 0 Internacional - Maião

  • Público: 5.931 torcedores
  • Pagantes: não divulgado
  • Renda: R$ 149.435
Jogadores do Flamengo comemorando contra o Bahia
Jogadores do Flamengo comemorando contra o Bahia - Foto: Gilvan de Souza / CRF

Bahia lidera mesmo após derrota em casa

A presença de 47.465 pessoas na Fonte Nova representa uma diferença de 6.328 torcedores em relação ao segundo maior público, registrado na Neo Química Arena.

Na arrecadação, a vantagem do estádio baiano sobre o Corinthians foi de R$ 162.015. Já a diferença para a Arena da Baixada, terceira colocada em renda, chegou a R$ 195.869.

Somados, os dez jogos da 31ª rodada reuniram 282.609 torcedores, com arrecadação total de aproximadamente R$ 14,7 milhões.

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Brasileirão Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

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