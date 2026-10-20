Jogos da dupla Ba-Vi são os maiores públicos da rodada do Brasileirão

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O Bahia pode não ter desempenhado como gostaria contra o Flamengo no último domingo, 18, mas a torcida não largou a mão do Esquadrão. Mesmo com a derrota por 3 a 0, a Arena Fonte Nova foi palco do jogo com maior público da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto reuniu 47.465 torcedores e registrou uma arrecadação de R$ 2.764.829, os maiores números do fim de semana nos dois quesitos, colocando Salvador à frente de outros grandes centros do futebol nacional.

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Nem mesmo a Neo Química Arena, que recebeu mais de 41 mil pessoas para Corinthians x Vitória, ou a Arena da Baixada, com quase 36 mil torcedores em Athletico-PR x Palmeiras, superaram a marca do estádio baiano.

Em campo, o Flamengo levou a melhor com gols de Jorginho, Plata e Lucas Paquetá. O resultado manteve o clube carioca na liderança do Brasileirão e fez o Bahia cair para a sétima colocação.

Rogério Ceni na Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Corinthians x Vitória tem segundo maior público

Outro confronto envolvendo uma equipe baiana também apareceu entre os principais públicos da rodada. O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Vitória, realizado na segunda-feira, 19, levou 41.137 pessoas à Neo Química Arena, em São Paulo.

Desse total, 40.765 foram pagantes. A renda alcançou R$ 2.602.814, segunda maior arrecadação da rodada, atrás apenas de Bahia x Flamengo.

O terceiro maior público foi registrado na Arena da Baixada, onde 35.852 torcedores acompanharam a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Athletico-PR. A partida gerou R$ 2.568.960 em bilheteria.

Grêmio x Cruzeiro, na Arena do Grêmio, e São Paulo x Vasco, no Morumbis, completaram os cinco jogos com maior presença de público. Ambos receberam mais de 31 mil torcedores.

Jogadores do Vitória celebram torcida presente na Neo Química Arena - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Mirassol registra menor público e arrecadação

Na outra ponta do levantamento, a vitória do Mirassol por 2 a 0 sobre o Internacional teve a menor presença de torcedores da rodada.

O Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, recebeu 5.931 pessoas, com renda de R$ 149.435. Os números foram os mais baixos entre os dez confrontos analisados.

O segundo menor público ocorreu no empate entre Remo e Bragantino, no Mangueirão, em Belém. A partida reuniu 13.089 pessoas e teve arrecadação de R$ 311.660.

Confira os públicos da 31ª rodada do Brasileirão

Bahia 0 x 3 Flamengo - Arena Fonte Nova

Público: 47.465 torcedores

Pagantes: não divulgado

Renda: R$ 2.764.829

Corinthians 1 x 1 Vitória - Neo Química Arena

Público: 41.137 torcedores

Pagantes: 40.765

Renda: R$ 2.602.814

Athletico-PR 0 x 2 Palmeiras - Arena da Baixada

Público: 35.852 torcedores

Pagantes: não divulgado

Renda: R$ 2.568.960

Grêmio 2 x 4 Cruzeiro - Arena do Grêmio

Público: 31.546 torcedores

Pagantes: 31.256

Renda: R$ 1.638.337

São Paulo 1 x 0 Vasco - Morumbis

Público: 31.501 torcedores

Pagantes: não divulgado

Renda: R$ 1.190.350

Fluminense 1 x 2 Santos - Maracanã

Público: 27.697 torcedores

Pagantes: 25.471

Renda: R$ 1.658.381

Atlético-MG 1 x 0 Coritiba - Arena MRV

Público: 25.085 torcedores

Pagantes: não divulgado

Renda: R$ 1.226.343

Botafogo 1 x 0 Chapecoense - Nilton Santos

Público: 23.306 torcedores

Pagantes: 21.020

Renda: R$ 579.140

Remo 1 x 1 Bragantino - Mangueirão

Público: 13.089 torcedores

Pagantes: 9.390

Renda: R$ 311.660

Mirassol 2 x 0 Internacional - Maião

Público: 5.931 torcedores

Pagantes: não divulgado

Renda: R$ 149.435

Jogadores do Flamengo comemorando contra o Bahia - Foto: Gilvan de Souza / CRF

Bahia lidera mesmo após derrota em casa

A presença de 47.465 pessoas na Fonte Nova representa uma diferença de 6.328 torcedores em relação ao segundo maior público, registrado na Neo Química Arena.

Na arrecadação, a vantagem do estádio baiano sobre o Corinthians foi de R$ 162.015. Já a diferença para a Arena da Baixada, terceira colocada em renda, chegou a R$ 195.869.

Somados, os dez jogos da 31ª rodada reuniram 282.609 torcedores, com arrecadação total de aproximadamente R$ 14,7 milhões.