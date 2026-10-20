CASAS CHEIAS
Jogos da dupla Ba-Vi são os maiores públicos da rodada do Brasileirão
Mais de 47 mil torcedores acompanharam a derrota tricolor e outros 41 mil viram o empate do Leão
O Bahia pode não ter desempenhado como gostaria contra o Flamengo no último domingo, 18, mas a torcida não largou a mão do Esquadrão. Mesmo com a derrota por 3 a 0, a Arena Fonte Nova foi palco do jogo com maior público da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O confronto reuniu 47.465 torcedores e registrou uma arrecadação de R$ 2.764.829, os maiores números do fim de semana nos dois quesitos, colocando Salvador à frente de outros grandes centros do futebol nacional.
Nem mesmo a Neo Química Arena, que recebeu mais de 41 mil pessoas para Corinthians x Vitória, ou a Arena da Baixada, com quase 36 mil torcedores em Athletico-PR x Palmeiras, superaram a marca do estádio baiano.
Em campo, o Flamengo levou a melhor com gols de Jorginho, Plata e Lucas Paquetá. O resultado manteve o clube carioca na liderança do Brasileirão e fez o Bahia cair para a sétima colocação.
Corinthians x Vitória tem segundo maior público
Outro confronto envolvendo uma equipe baiana também apareceu entre os principais públicos da rodada. O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Vitória, realizado na segunda-feira, 19, levou 41.137 pessoas à Neo Química Arena, em São Paulo.
Desse total, 40.765 foram pagantes. A renda alcançou R$ 2.602.814, segunda maior arrecadação da rodada, atrás apenas de Bahia x Flamengo.
O terceiro maior público foi registrado na Arena da Baixada, onde 35.852 torcedores acompanharam a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Athletico-PR. A partida gerou R$ 2.568.960 em bilheteria.
Grêmio x Cruzeiro, na Arena do Grêmio, e São Paulo x Vasco, no Morumbis, completaram os cinco jogos com maior presença de público. Ambos receberam mais de 31 mil torcedores.
Mirassol registra menor público e arrecadação
Na outra ponta do levantamento, a vitória do Mirassol por 2 a 0 sobre o Internacional teve a menor presença de torcedores da rodada.
O Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, recebeu 5.931 pessoas, com renda de R$ 149.435. Os números foram os mais baixos entre os dez confrontos analisados.
O segundo menor público ocorreu no empate entre Remo e Bragantino, no Mangueirão, em Belém. A partida reuniu 13.089 pessoas e teve arrecadação de R$ 311.660.
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Confira os públicos da 31ª rodada do Brasileirão
Bahia 0 x 3 Flamengo - Arena Fonte Nova
- Público: 47.465 torcedores
- Pagantes: não divulgado
- Renda: R$ 2.764.829
Corinthians 1 x 1 Vitória - Neo Química Arena
- Público: 41.137 torcedores
- Pagantes: 40.765
- Renda: R$ 2.602.814
Athletico-PR 0 x 2 Palmeiras - Arena da Baixada
- Público: 35.852 torcedores
- Pagantes: não divulgado
- Renda: R$ 2.568.960
Grêmio 2 x 4 Cruzeiro - Arena do Grêmio
- Público: 31.546 torcedores
- Pagantes: 31.256
- Renda: R$ 1.638.337
São Paulo 1 x 0 Vasco - Morumbis
- Público: 31.501 torcedores
- Pagantes: não divulgado
- Renda: R$ 1.190.350
Fluminense 1 x 2 Santos - Maracanã
- Público: 27.697 torcedores
- Pagantes: 25.471
- Renda: R$ 1.658.381
Atlético-MG 1 x 0 Coritiba - Arena MRV
- Público: 25.085 torcedores
- Pagantes: não divulgado
- Renda: R$ 1.226.343
Botafogo 1 x 0 Chapecoense - Nilton Santos
- Público: 23.306 torcedores
- Pagantes: 21.020
- Renda: R$ 579.140
Remo 1 x 1 Bragantino - Mangueirão
- Público: 13.089 torcedores
- Pagantes: 9.390
- Renda: R$ 311.660
Mirassol 2 x 0 Internacional - Maião
- Público: 5.931 torcedores
- Pagantes: não divulgado
- Renda: R$ 149.435
Bahia lidera mesmo após derrota em casa
A presença de 47.465 pessoas na Fonte Nova representa uma diferença de 6.328 torcedores em relação ao segundo maior público, registrado na Neo Química Arena.
Na arrecadação, a vantagem do estádio baiano sobre o Corinthians foi de R$ 162.015. Já a diferença para a Arena da Baixada, terceira colocada em renda, chegou a R$ 195.869.
Somados, os dez jogos da 31ª rodada reuniram 282.609 torcedores, com arrecadação total de aproximadamente R$ 14,7 milhões.