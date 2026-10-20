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ONDE ESTÁ O BRASIL?

Novo ranking da Fifa: veja a posição do Brasil e as mudanças no top 10

Na Data Fifa, a Seleção Brasileira venceu e empatou com a Seleção Argentina

Marina Branco
Por
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira - Foto: FIFA

A Copa do Mundo feminina está cada vez mais próxima, e as seleções estão fazendo suas últimas trocas antes de conhecerem o ranking definitivo da Fifa. Com as atualizações pós-amistosos, a Seleção Brasileira feminina permaneceu na sétima posição do ranking, atualizado nesta terça-feira, 20.

O Brasil chegou a 1.970,87 pontos e manteve seu lugar entre as dez melhores equipes do mundo. A principal mudança na lista foi a entrada da Dinamarca no top 10, enquanto a Espanha aumentou a vantagem na liderança.

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A equipe comandada por Arthur Elias disputou dois amistosos contra a Argentina nesta Data Fifa. No primeiro encontro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, venceu por 3 a 1. Já na segunda partida, realizada na Arena de Pernambuco, em Recife, abriu dois gols de vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2.

Os resultados não foram suficientes para alterar a colocação brasileira. A Seleção continua atrás de Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão e França, mas permanece à frente de Suécia, Canadá e Dinamarca.

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Espanha amplia vantagem na liderança

A seleção espanhola, atual campeã do mundo, segue na primeira posição, agora com 2.121,50 pontos. A equipe comandada em campo por nomes como Alexia Putellas aumentou a distância para os Estados Unidos, que aparecem em segundo lugar, com 2.042,38.

A vantagem foi construída justamente nos confrontos entre as duas seleções durante a última Data Fifa. A Espanha venceu o primeiro amistoso por 2 a 0 e empatou o segundo por 2 a 2.

Com os resultados, as espanholas abriram uma diferença de 79,12 pontos para as norte-americanas. A Alemanha completa o pódio, com 2.034,62 pontos, seguida pela Inglaterra, quarta colocada, com 2.025,47. Japão e França ocupam a quinta e a sexta posições, respectivamente.

Seleção Espanhola
Seleção Espanhola - Foto: FIFA

Dinamarca é a novidade entre as dez melhores

A principal alteração na parte de cima do ranking ficou por conta da Dinamarca, que alcançou a décima colocação, com 1.920,14 pontos.

As dinamarquesas ganharam posições depois de dois confrontos contra o Canadá, disputados fora de casa. No primeiro, as equipes empataram por 1 a 1, e as canadenses levaram a melhor nos pênaltis por 4 a 2. No segundo encontro, a Dinamarca venceu por 4 a 3.

A campanha permitiu à seleção europeia ingressar no grupo das dez primeiras colocadas, enquanto as outras nove equipes mantiveram suas posições em relação à atualização anterior.

Seleção da Dinamarca
Seleção da Dinamarca - Foto: FIFA

Dez primeiras colocadas do ranking feminino da Fifa

  1. Espanha: 2.121,50 pontos
  2. Estados Unidos: 2.042,38 pontos
  3. Alemanha: 2.034,62 pontos
  4. Inglaterra: 2.025,47 pontos
  5. Japão: 1.994,43 pontos
  6. França: 1.983,77 pontos
  7. Brasil: 1.970,87 pontos
  8. Suécia: 1.938,13 pontos
  9. Canadá: 1.926,96 pontos
  10. Dinamarca: 1.920,14 pontos
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copa do mundo Ranking da FIFA seleção brasileira

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