WSL pode ter final 100% brasileira; veja os surfistas classificados

As semifinais nem começaram, mas o Brasil já tem pelo menos um representante na final da etapa de Peniche, em Portugal, do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Nesta terça-feira, 20, Gabriel Medina e Italo Ferreira venceram seus confrontos das quartas de final e garantiram um duelo brasileiro na semifinal.

Além dos dois, Yago Dora também avançou e completou o trio nacional entre os quatro melhores da competição.

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Com os resultados, o país assegurou presença em mais uma decisão da temporada. Das dez etapas disputadas até agora, oito tiveram pelo menos um brasileiro na final. A marca reforça a força do Brasil no circuito, especialmente na reta decisiva da disputa pelo título mundial.

Medina garantiu sua classificação após uma virada nos minutos finais contra o australiano Morgan Cibilic. Italo, por sua vez, controlou a bateria diante do português Guilherme Ribeiro, enquanto Yago Dora teve uma das atuações mais expressivas do dia ao superar Ethan Ewing.

Medina consegue virada nos últimos minutos

Tricampeão mundial, Gabriel Medina precisou esperar até os instantes finais para confirmar sua vaga na semifinal. Em uma bateria marcada pela irregularidade das ondas, o brasileiro enfrentou dificuldades para encontrar boas oportunidades diante de Morgan Cibilic.

O australiano assumiu a liderança ao conseguir um tubo que recebeu 5,40 pontos, somados a uma segunda nota de 4,60. Com 10 pontos no total, colocou pressão sobre Medina, que precisava melhorar sua pontuação.

Nos minutos decisivos, Cibilic tentou aproveitar uma onda para a esquerda, mas não conseguiu completar o tubo. Com a prioridade, Medina encontrou a oportunidade de que precisava, entrou em um tubo e finalizou a onda com uma manobra na junção.

A apresentação rendeu 5,60 pontos, suficientes para virar a bateria e fechar o confronto em 10,60 a 10,00.

Depois da classificação, o brasileiro comentou as dificuldades impostas pelas condições do mar e revelou que enfrentou problemas de saúde nos dias anteriores.

"Eu estava esperando por uma última onda. Está difícil lá fora, não dá para saber quando vem a onda boa. Morgan sempre acha uma onda boa, é um cara difícil de enfrentar. Estou feliz com o meu surfe. Fiquei doente nos últimos dias, mas fico feliz de me sentir 100%. Só quero pegar mais ondas na próxima bateria", afirmou.

Gabriel Medina em Portugal - Foto: Manel Geada/World Surf League

Italo Ferreira busca tricampeonato inédito

Adversário de Medina na semifinal, Italo Ferreira também confirmou sua classificação com uma boa apresentação nas ondas portuguesas.

O potiguar enfrentou o surfista local Guilherme Ribeiro e conseguiu controlar a bateria com uma combinação de tubos e manobras aéreas. Sua melhor onda recebeu 7,33 pontos, enquanto a segunda nota foi de 5,50.

Com um somatório de 12,83, Italo superou os 6,84 pontos do português e avançou sem grandes dificuldades.

Bicampeão da etapa de Peniche, o brasileiro tenta alcançar uma marca inédita: tornar-se o primeiro surfista a conquistar três títulos na parada portuguesa do Circuito Mundial.

A próxima bateria colocará frente a frente dois campeões mundiais e medalhistas olímpicos brasileiros. Apesar da disputa por uma vaga na final, Italo destacou a expectativa de enfrentar novamente Medina.

"Vai ser bom. Sempre é divertido surfar contra o Medina. A última foi em El Salvador, foi divertida. Vamos fazer um show", declarou.

Yago Dora registra maior nota do dia

Enquanto Medina precisou de uma reação nos instantes finais e Italo controlou seu confronto, Yago Dora teve uma atuação dominante do início ao fim nas quartas de final. Atual campeão mundial, o catarinense enfrentou o australiano Ethan Ewing e conseguiu uma das melhores apresentações da competição em Peniche.

Yago recebeu 8,67 pontos ao conectar dois tubos na mesma onda, registrando a maior nota do dia. Depois, acrescentou uma onda de 7,17, encerrando a bateria com 15,84 pontos.

Ewing, por outro lado, encontrou dificuldades durante toda a disputa e terminou com apenas 3 pontos no somatório. Assim, o brasileiro avançou com larga vantagem e terá pela frente o norte-americano Griffin Colapinto, que eliminou Seth Moniz em uma bateria equilibrada, decidida por 14,50 a 14,17.

Com isso, existe a possibilidade de uma final inteiramente brasileira em Portugal, caso Yago também vença sua semifinal.

Brasil tem quatro surfistas entre os cinco melhores

A boa campanha em Peniche acontece em um momento importante da temporada. O circuito mundial se aproxima da definição do título de 2026, e os brasileiros aparecem em posição de destaque na classificação.

Quatro representantes do país estão entre os cinco primeiros colocados do ranking, sendo eles Yago Dora, Italo Ferreira, Miguel Pupo e Gabriel Medina.

Depois da etapa portuguesa, o calendário prevê uma competição nas Filipinas, conhecida pelas ondas tubulares para a direita, antes do encerramento da temporada em Pipeline, no Havaí.

Caso um brasileiro termine 2026 como campeão, será o nono título masculino do país nas últimas 12 temporadas.

Gabriel Medina em Portugal - Foto: Manel Geada/World Surf League

Resultados das quartas de final

Gabriel Medina (BRA) 10,60 x 10,00 Morgan Cibilic (AUS)

Italo Ferreira (BRA) 12,83 x 6,84 Guilherme Ribeiro (POR)

Yago Dora (BRA) 15,84 x 3,00 Ethan Ewing (AUS)

Griffin Colapinto (EUA) 14,50 x 14,17 Seth Moniz (HAV)

Confrontos das semifinais