Flamengo ou Palmeiras? Veja as probabilidades de título no Brasileirão

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O Flamengo deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro após vencer o Esporte Clube Bahia por 3 a 0 no último domingo, 18, em partida válida pela 31ª rodada. Com o resultado positivo na Arena Fonte Nova, o clube carioca chegou a 67 pontos e alcançou 69,8% de chance de vencer a competição, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Antes da partida, o Flamengo tinha 63,8% de chance de conquistar o título.

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O Rubro-Negro Carioca é seguido de perto pelo Palmeiras, que venceu o Athletico-PR no sábado, 17, na Arena da Baixada, por 2 a 0. Apesar de chegar aos 66 pontos com o resultado, um a menos que o Flamengo, o time paulista possui apenas 30,1% de chance de ser campeão da Série A.

Conforme os cálculos dos matemáticos da UFMG, Flamengo e Palmeiras brigam praticamente sozinhos pela taça do Brasileirão 2026.

O Athletico-PR, atual 3º colocado, soma apenas 0,007% de probabilidade de ficar com o título, enquanto o Cruzeiro, que subiu duas posições e chegou ao 4º lugar, depois da vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, tem somente 0,001%.

Compromissos de cada equipe na rodada 32

Palmeiras x Bragantino (10º)

24/10, sábado, às 18h30

Nubank Parque – São Paulo

Flamengo x Atlético-MG (6º)

26/10, segunda-feira, às 20h

Maracanã – Rio de Janeiro

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na 36ª rodada, na casa do Palmeiras, em um duelo que pode definir o campeão do torneio. No primeiro turno, o time paulista venceu por 3 a 0, no Maracanã, levando vantagema até aqui no confronto direto.

Como são feitos os cálculos

Para chegar às estimativas, os matemáticos traçam o perfil de cada uma das equipes, com base na porcentagem de vitórias, empates e derrotas, e também levando em conta os jogos como mandante e visitante.

Esses perfis são então cruzados por meio de milhões de simulações independentes, considerando as partidas que ainda serão realizadas.