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Flamengo ou Palmeiras? Veja as probabilidades de título no Brasileirão

Cálculos do Departamento de Matemática da UFMG traçaram as chances de cada equipe

Gustavo Nascimento
Por
Bruno Henrique, do Flamengo, disputa a bola com o zagueiro Murilo, do Palmeiras
Bruno Henrique, do Flamengo, disputa a bola com o zagueiro Murilo, do Palmeiras - Foto: Cesar Greco | Palmeiras

O Flamengo deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro após vencer o Esporte Clube Bahia por 3 a 0 no último domingo, 18, em partida válida pela 31ª rodada. Com o resultado positivo na Arena Fonte Nova, o clube carioca chegou a 67 pontos e alcançou 69,8% de chance de vencer a competição, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Antes da partida, o Flamengo tinha 63,8% de chance de conquistar o título.

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O Rubro-Negro Carioca é seguido de perto pelo Palmeiras, que venceu o Athletico-PR no sábado, 17, na Arena da Baixada, por 2 a 0. Apesar de chegar aos 66 pontos com o resultado, um a menos que o Flamengo, o time paulista possui apenas 30,1% de chance de ser campeão da Série A.

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Conforme os cálculos dos matemáticos da UFMG, Flamengo e Palmeiras brigam praticamente sozinhos pela taça do Brasileirão 2026.

O Athletico-PR, atual 3º colocado, soma apenas 0,007% de probabilidade de ficar com o título, enquanto o Cruzeiro, que subiu duas posições e chegou ao 4º lugar, depois da vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, tem somente 0,001%.

Compromissos de cada equipe na rodada 32

Palmeiras x Bragantino (10º)

  • 24/10, sábado, às 18h30
  • Nubank Parque – São Paulo

Flamengo x Atlético-MG (6º)

  • 26/10, segunda-feira, às 20h
  • Maracanã – Rio de Janeiro

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na 36ª rodada, na casa do Palmeiras, em um duelo que pode definir o campeão do torneio. No primeiro turno, o time paulista venceu por 3 a 0, no Maracanã, levando vantagema até aqui no confronto direto.

Como são feitos os cálculos

Para chegar às estimativas, os matemáticos traçam o perfil de cada uma das equipes, com base na porcentagem de vitórias, empates e derrotas, e também levando em conta os jogos como mandante e visitante.

Esses perfis são então cruzados por meio de milhões de simulações independentes, considerando as partidas que ainda serão realizadas.

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Brasileirão flamengo Palmeiras série a ufmg

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