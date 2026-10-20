Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Gigante da Série A debate valor de rescisão de naming rights de estádio

Clube busca resolver situação do atual nome da arena para avançar em negociação de dívidas

Gustavo Zambianco
Por
Neo Química Arena
Neo Química Arena - Foto: Reprodução I Instagram

A diretoria do Corinthians, que empatou nesta segunda-feira, 19, com o Esporte Clube Vitória em 1 a 1, vem se movimentando nos bastidores para uma possível rescisão dos naming rights de seu estádio.

Atualmente, esses direitos de nome são de posse da Hypera Pharma, que nomeou a arena como “Neo Química Arena” e, no contrato assinado em 2020, com validade de 20 anos, há uma tabela com valores decrescentes para o caso de rescisão unilateral.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Neo Química Arena, estádio do Corinthians
Neo Química Arena, estádio do Corinthians - Foto: Divulgação

Qual seria a multa para rescindir o contrato hoje?

Para 2026, o valor da rescisão do acordo indica R$ 47,85 milhões, sendo esse o montante considerado pelo Corinthians na atual negociação com a Hypera Pharma.

Por outro lado, a empresa farmacêutica clama pela correção pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), considerando os valores do período de vigência do acordo. Com isso, a multa seria reajustada para pouco mais de 41%.

Portanto, o montante a ser pago pelo Corinthians estaria na casa dos R$ 68 milhões.

Neo Química Arena
Neo Química Arena - Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Clube busca rescisão amigável para manter boa relação com empresa

Mesmo visando a rescisão, a diretoria do Corinthians estaria tentando realizar o processo da forma mais amigável para manter a boa relação com a empresa, que é utilizada como arma para uma possível redução de preços.

Conforme aponta o GE, o clube teria oferecido acordos de patrocínio como uma das opções para redução do valor a ser pago pela rescisão.

Além disso, a Hypera Pharma ainda poderia assumir os naming rights de outras frentes do clube, como o CT Joaquim Grava.

Centro de Treinamento do Corinthians
Centro de Treinamento do Corinthians - Foto: Divulgação

Corinthians tenta acordo com a Caixa para quitar dívida milionária

Essa movimentação do clube paulista em tentar remover a Hypera Pharma como detentora dos direitos de nome da arena acontece porque o Corinthians busca um acordo com a Caixa para essa vertente.

O acordo estaria sendo acertado para que as dívidas do Corinthians com a Caixa, que atualmente beiram os R$ 630 milhões, fossem quitadas.

A diretoria do Parque São Jorge considera que os naming rights atualmente valem cerca de R$ 70 milhões por temporada, bem acima dos R$ 15 milhões anuais pagos pela Hypera Pharma, pagos desde a assinatura do contrato, em 2020.

Neo Química Arena
Neo Química Arena - Foto: Reprodução I Instagram

Além disso, o projeto entre as duas instituições ainda envolve outros ativos, como:

  • Lançamento de títulos de capitalização;
  • Transferência de toda a operação financeira do clube (contas e pagamento de salários) para a Caixa;
  • Cartões para o programa Fiel Torcedor.

Com esses valores acertados, a dívida envolvendo o Corinthians e a Caixa poderia ser dada como quitada, visto que o banco teria o direito de explorar comercialmente o nome do estádio por determinado período.

Entidades se encontraram para iniciar acordo

Recentemente, tanto o clube quanto o banco se reuniram para que as negociações fossem iniciadas. Neste encontro, que aconteceu na última sexta-feira, 16, estiveram presentes:

  • Presidente do Corinthians: Osmar Stabile;
  • Diretor Jurídico do Corinthians: Pedro Soares;
  • Diretor Cultural: Rafael Castilho;
  • Membros da torcida organizada Gaviões da Fiel, que organizaram a campanha “Doe Arena”, que arrecadou R$ 41,1 milhões para auxiliar no pagamento da dívida em relação ao estádio;
  • Representantes da Caixa;
  • Guilherme Boulos (PSOL-SP), atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Neo Química Arena
Neo Química Arena - Foto: Divulgação I Corinthians

Em nota emitida tanto pelo clube quanto pelo banco, é dito que foi firmado um acordo de confidencialidade para a continuidade do acordo.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Corinthians (@corinthians)

“A Caixa e o Sport Club Corinthians Paulista informam que avançaram nas conversas voltadas à avaliação de alternativas para o aprimoramento da relação entre as partes”, informou a nota.

“Durante a reunião, o banco e clube formalizaram a assinatura de um termo de confidencialidade. As tratativas permanecem em curso e as conversas seguem em um ambiente de cooperação, responsabilidade legal e transparência.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

caixa corinthians Naming Rights

Relacionadas

Mais lidas