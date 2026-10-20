Gigante da Série A debate valor de rescisão de naming rights de estádio

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A diretoria do Corinthians, que empatou nesta segunda-feira, 19, com o Esporte Clube Vitória em 1 a 1, vem se movimentando nos bastidores para uma possível rescisão dos naming rights de seu estádio.

Atualmente, esses direitos de nome são de posse da Hypera Pharma, que nomeou a arena como “Neo Química Arena” e, no contrato assinado em 2020, com validade de 20 anos, há uma tabela com valores decrescentes para o caso de rescisão unilateral.

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Neo Química Arena, estádio do Corinthians - Foto: Divulgação

Qual seria a multa para rescindir o contrato hoje?

Para 2026, o valor da rescisão do acordo indica R$ 47,85 milhões, sendo esse o montante considerado pelo Corinthians na atual negociação com a Hypera Pharma.

Por outro lado, a empresa farmacêutica clama pela correção pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), considerando os valores do período de vigência do acordo. Com isso, a multa seria reajustada para pouco mais de 41%.

Portanto, o montante a ser pago pelo Corinthians estaria na casa dos R$ 68 milhões.

Neo Química Arena - Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Clube busca rescisão amigável para manter boa relação com empresa

Mesmo visando a rescisão, a diretoria do Corinthians estaria tentando realizar o processo da forma mais amigável para manter a boa relação com a empresa, que é utilizada como arma para uma possível redução de preços.

Conforme aponta o GE, o clube teria oferecido acordos de patrocínio como uma das opções para redução do valor a ser pago pela rescisão.

Além disso, a Hypera Pharma ainda poderia assumir os naming rights de outras frentes do clube, como o CT Joaquim Grava.

Centro de Treinamento do Corinthians - Foto: Divulgação

Corinthians tenta acordo com a Caixa para quitar dívida milionária

Essa movimentação do clube paulista em tentar remover a Hypera Pharma como detentora dos direitos de nome da arena acontece porque o Corinthians busca um acordo com a Caixa para essa vertente.

O acordo estaria sendo acertado para que as dívidas do Corinthians com a Caixa, que atualmente beiram os R$ 630 milhões, fossem quitadas.

A diretoria do Parque São Jorge considera que os naming rights atualmente valem cerca de R$ 70 milhões por temporada, bem acima dos R$ 15 milhões anuais pagos pela Hypera Pharma, pagos desde a assinatura do contrato, em 2020.

Neo Química Arena - Foto: Reprodução I Instagram

Além disso, o projeto entre as duas instituições ainda envolve outros ativos, como:

Lançamento de títulos de capitalização;

Transferência de toda a operação financeira do clube (contas e pagamento de salários) para a Caixa;

Cartões para o programa Fiel Torcedor.

Com esses valores acertados, a dívida envolvendo o Corinthians e a Caixa poderia ser dada como quitada, visto que o banco teria o direito de explorar comercialmente o nome do estádio por determinado período.

Entidades se encontraram para iniciar acordo

Recentemente, tanto o clube quanto o banco se reuniram para que as negociações fossem iniciadas. Neste encontro, que aconteceu na última sexta-feira, 16, estiveram presentes:

Presidente do Corinthians: Osmar Stabile;

Diretor Jurídico do Corinthians: Pedro Soares;

Diretor Cultural: Rafael Castilho;

Membros da torcida organizada Gaviões da Fiel, que organizaram a campanha “Doe Arena”, que arrecadou R$ 41,1 milhões para auxiliar no pagamento da dívida em relação ao estádio;

Representantes da Caixa;

Guilherme Boulos (PSOL-SP), atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Neo Química Arena - Foto: Divulgação I Corinthians

Em nota emitida tanto pelo clube quanto pelo banco, é dito que foi firmado um acordo de confidencialidade para a continuidade do acordo.

“A Caixa e o Sport Club Corinthians Paulista informam que avançaram nas conversas voltadas à avaliação de alternativas para o aprimoramento da relação entre as partes”, informou a nota.

“Durante a reunião, o banco e clube formalizaram a assinatura de um termo de confidencialidade. As tratativas permanecem em curso e as conversas seguem em um ambiente de cooperação, responsabilidade legal e transparência.”