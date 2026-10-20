Série A encaminhada? Vitória atinge menores chances de rebaixamento

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Após empatar por 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena, o Esporte Clube Vitória atingiu sua menor probabilidade de rebaixamento desde o início do Brasileirão. Com 37 pontos somados e cinco de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 13º colocado na tabela.

Com o fim da 31ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira, 19, o Vitória possui apenas 4,6% de chances de queda, números que chegaram a alcançar cerca de 15% no início do segundo turno. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

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Além disso, as possibilidades de classificação à Copa Sul-Americana estão em 25,3%. No momento, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação para a competição internacional, mas pode ser beneficiado por vagas extras que devem ser abertas no campeonato.

Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99,99%), Remo (98,1%), Grêmio (76,7%), Internacional (57,7%), Corinthians (43,1%) e Vasco da Gama (10,3%).

Próximo jogo do Vitória

O próximo adversário do Vitória é o Athletico, às 16h30 do próximo sábado, 24, no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.