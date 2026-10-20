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E.C.VITÓRIA

Série A encaminhada? Vitória atinge menores chances de rebaixamento

Levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

João Grassi
Por
Jogadores do Vitória celebram torcida presente na Neo Química Arena
Jogadores do Vitória celebram torcida presente na Neo Química Arena - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após empatar por 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena, o Esporte Clube Vitória atingiu sua menor probabilidade de rebaixamento desde o início do Brasileirão. Com 37 pontos somados e cinco de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 13º colocado na tabela.

Com o fim da 31ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira, 19, o Vitória possui apenas 4,6% de chances de queda, números que chegaram a alcançar cerca de 15% no início do segundo turno. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

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Além disso, as possibilidades de classificação à Copa Sul-Americana estão em 25,3%. No momento, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação para a competição internacional, mas pode ser beneficiado por vagas extras que devem ser abertas no campeonato.

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Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99,99%), Remo (98,1%), Grêmio (76,7%), Internacional (57,7%), Corinthians (43,1%) e Vasco da Gama (10,3%).

Próximo jogo do Vitória

O próximo adversário do Vitória é o Athletico, às 16h30 do próximo sábado, 24, no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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