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BRASILEIRÃO 2026

Bahia vê chances de Libertadores caírem drasticamente após derrota

Bahia viu sua probabilidade de classificação para a Libertadores de 2027 cair de 48,1% para 30,6%

Téo Mazzoni
Por
Bahia perde para o Flamengo e vê chances de classificação para a Libertadores de 2027 diminuírem, segundo projeções da UFMG
Bahia perde para o Flamengo e vê chances de classificação para a Libertadores de 2027 diminuírem, segundo projeções da UFMG - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a derrota para o Flamengo, no último domingo, 18, o Esporte Clube Bahia não apenas caiu na tabela do Campeonato Brasileiro, mas também viu diminuir suas chances de classificação para a Copa Libertadores de 2027.

De acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Bahia garantir uma vaga na próxima edição do torneio caiu de 48,1% para 30,6%.

A queda de 17,5 pontos percentuais fez o Esquadrão passar da 6ª para a 7ª posição entre as equipes da Série A com maior probabilidade de classificação para a Libertadores. Com isso, o Bahia foi ultrapassado pelo Atlético-MG nas projeções.

Confira as equipes com as maiores chances de classificação:

  • Flamengo: 100%
  • Palmeiras: 100%
  • Athletico-PR: 83,7%
  • Cruzeiro: 69,2%
  • Fluminense: 63,9%
  • Atlético-MG: 43,6%
  • Bahia: 30,6%

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Qual a posição do Bahia na tabela do Brasileirão?

Com a derrota para o Flamengo, o Bahia caiu para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, permanecendo com os mesmos 49 pontos que tinha antes do início da rodada.

O Esquadrão foi ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG, mas segue a dois pontos do G-4, grupo das equipes que ocupam as quatro primeiras posições da competição.

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Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 24, às 21h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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