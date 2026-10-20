Bahia vê chances de Libertadores caírem drasticamente após derrota

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Após a derrota para o Flamengo, no último domingo, 18, o Esporte Clube Bahia não apenas caiu na tabela do Campeonato Brasileiro, mas também viu diminuir suas chances de classificação para a Copa Libertadores de 2027.



De acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Bahia garantir uma vaga na próxima edição do torneio caiu de 48,1% para 30,6%.



A queda de 17,5 pontos percentuais fez o Esquadrão passar da 6ª para a 7ª posição entre as equipes da Série A com maior probabilidade de classificação para a Libertadores. Com isso, o Bahia foi ultrapassado pelo Atlético-MG nas projeções.

Confira as equipes com as maiores chances de classificação:

Flamengo: 100%

Palmeiras: 100%

Athletico-PR: 83,7%

Cruzeiro: 69,2%

Fluminense: 63,9%

Atlético-MG: 43,6%

Bahia: 30,6%





Qual a posição do Bahia na tabela do Brasileirão?

Com a derrota para o Flamengo, o Bahia caiu para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, permanecendo com os mesmos 49 pontos que tinha antes do início da rodada.



O Esquadrão foi ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG, mas segue a dois pontos do G-4, grupo das equipes que ocupam as quatro primeiras posições da competição.



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Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 24, às 21h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.