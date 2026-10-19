Torcida do Bahia arremessa copos após gol do Flamengo na Fonte Nova

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A derrota do Bahia por 3 a 0 para o Flamengo, no último domingo, 18, na Arena Fonte Nova, ganhou um registro extracampo na súmula da partida. O árbitro Wilton Pereira Sampaio informou que dois copos contendo líquido foram arremessados no gramado após o terceiro gol da equipe carioca, marcado por Lucas Paquetá, aos 32 minutos do segundo tempo.

De acordo com o relato da arbitragem, os objetos partiram do setor ocupado pela torcida tricolor e caíram perto da assistente Fernanda Nandrea Gomes Antunes, responsável por atuar em uma das laterais do campo.

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Apesar da proximidade, nenhum integrante da equipe de arbitragem ou jogador foi atingido, e os copos foram recolhidos logo depois do ocorrido.

Goleiro Ronaldo, do Bahia, fazendo uma defesa - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O que diz a súmula da partida?

No documento oficial encaminhado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilton Pereira Sampaio detalhou o episódio registrado durante a etapa final do confronto.

"Informo que, aos 32 minutos do segundo tempo, logo após o terceiro gol da equipe visitante, foram arremessados dois copos com líquido no campo de jogo, nas proximidades do assistente n°2, oriundos do local onde se encontrava a torcida da equipe mandante. Os objetos não atingiram ninguém e foram prontamente retirados do campo", escreveu o árbitro.

O registro poderá ser analisado pelos órgãos responsáveis pela Justiça Desportiva, que avaliam ocorrências dessa natureza a partir dos relatos oficiais das partidas. A inclusão do episódio na súmula, entretanto, não significa que o Bahia já tenha recebido alguma punição.

Flamengo vence e Bahia cai na tabela

Dentro das quatro linhas, o Flamengo levou a melhor sobre o Tricolor e venceu por 3 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jorginho, Plata e Lucas Paquetá marcaram os gols da equipe visitante. O último deles, anotado aos 32 minutos da segunda etapa, antecedeu o lançamento dos objetos relatado pela arbitragem.

Com o resultado, o Bahia perdeu posições na classificação e terminou a rodada na sétima colocação do Brasileirão. Além do revés diante da torcida, o clube baiano agora poderá ter de prestar esclarecimentos sobre o episódio registrado na súmula, caso a ocorrência seja encaminhada para análise da Justiça Desportiva.