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BRASILEIRÃO 2026

Jogadores do Bahia se calam após goleada do Flamengo e evitam imprensa

Após a derrota por 3 a 0 pela 31ª rodada da Série A, nenhum atleta do compareceu à zona mista

Téo Mazzoni
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Após a derrota por 3 a 0 pela 31ª rodada do Brasileirão, nenhum atleta do Esquadrão compareceu à zona mista; Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva normalmente.
Após a derrota por 3 a 0 pela 31ª rodada do Brasileirão, nenhum atleta do Esquadrão compareceu à zona mista; Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva normalmente. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nenhum jogador do Esporte Clube Bahia concedeu entrevista à imprensa após a goleada por 3 a 0 sofrida diante do Flamengo, neste domingo, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O confronto foi válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tradicionalmente, após o encerramento das partidas, os atletas passam pela chamada zona mista, espaço reservado ao contato com os jornalistas para comentar o desempenho das equipes e os principais lances do confronto, independentemente do resultado.

Desta vez, no entanto, os jogadores do Esquadrão não compareceram ao local. A ausência foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube baiano.

Ausência de jogadores na zona mista já havia ocorrido na temporada

A ausência dos jogadores na zona mista, inclusive, não é novidade na temporada. Em abril, após a derrota para o Remo, na quinta fase da Copa do Brasil, o elenco azul, vermelho e branco também não compareceu para falar com a imprensa. Na ocasião, o lateral-esquerdo Luciano Juba explicou, no jogo seguinte, que sequer sabia que nenhum atleta havia comparecido para dar explicações à imprensa.

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Treinador concede entrevista coletiva após goleada do Flamengo

Apesar de nenhum atleta ter atendido aos jornalistas, a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni ocorreu normalmente. O treinador compareceu à sala de imprensa da Arena Fonte Nova para responder às perguntas após a derrota por três gols de diferença.

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Bahia cai na tabela do Brasileirão

O revés diante do Flamengo também impacto na classificação da Série A. Com 49 pontos, o Bahia caiu para a 7ª posição, depois de ser ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG.

Apesar da queda, a equipe comandada por Rogério Ceni segue próxima do G-4, com apenas dois pontos de diferença para a zona de classificação para a Libertadores.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia

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