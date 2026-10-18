Bahia tem dois desfalques confirmados para enfrentar o Santos

O Esporte Clube Bahia tem dois desfalques confirmados para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Jean Lucas e lateral-direito Román Gómez receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Flamengo, neste domingo, 18, e não estarão à disposição do técnico Rogério Ceni.



Dessa forma, os jogadores cumprirão suspensão automática no confronto contra o Santos, válido pela 32ª rodada da Série A. A partida será disputada no próximo sábado, 24, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).



Para substituir Jean Lucas, a opção considerada “natural” por Rogério Ceni é o retorno de Erick ao time titular. O treinador, porém, também conta com outras alternativas, como Caio Alexandre, Michel Araújo e até mesmo Éverton Ribeiro, a depender da função que pretende preencher na equipe.



Román Gómez, por outro lado, é considerado reserva neste momento, enquanto Marcos Victor, titular no duelo contra o Flamengo, permanecerá na equipe titular.

Bahia despenca na tabela após derrota

Na partida que resultou na suspensão de Jean Lucas e Román Gómez, o Bahia foi goleado pelo Flamengo em plena Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).



Em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Rogério Ceni foi derrotada por 3 a 0, apesar da grande atuação do goleiro Ronaldo.



Com o resultado, o Bahia caiu para a 7ª posição da Série A, mantendo os mesmos 49 pontos que tinha antes do início da rodada. O Esquadrão foi ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG, mas permanece a dois pontos do G-4 da competição.