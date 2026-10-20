Vitória promete representação contra arbitragem de jogo do Corinthians

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A arbitragem do empate por 1 a 1 com o Corinthians nesta segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, não agradou o Esporte Clube Vitória. De acordo com o presidente Fábio Mota, o clube baiano fará mais uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em entrevista na zona mista, Fábio Mota preferiu adotar uma postura cautelosa e não chegou a mencionar especificamente os lances considerados polêmicos. No entanto, o dirigente garantiu a representação na arbitragem.

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“Eu sou recordista de punições por causa de arbitragem. A gente já representou contra a arbitragem por causa do jogo passado [derrota para o São Paulo] e vai representar novamente. Entendemos que acabamos sendo prejudicados”, disse Mota.

Além dos últimos dois compromissos no Brasileirão, o Vitória também entrou com representação contra a arbitragem depois da derrota para o Palmeiras na rodada 21, um dos jogos que envolveu mais polêmicas em todo o campeonato.

Corinthians x Vitória

Após sair na frente do placar com Renê, o Vitória sofreu o empate no segundo tempo em uma penalidade. Durante tentativa de infiltração na área do volante André, o lateral-direito Mateus Silva chegou na marcação e um contato na perna do corintiano aconteceu.

Contudo, o árbitro Sávio Pereira Sampaio assinalou inicialmente simulação de André, mostrando até o cartão amarelo.

O VAR analisou o lance e recomendou revisão para trocar a marcação por um pênalti, o que foi atendido pelo árbitro de campo. Yuri Alberto cobrou e marcou o gol do Corinthians.