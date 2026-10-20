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HISTÓRICO

Goleiro do Bahia alcança feito histórico após jogo contra o Flamengo

Goleiro do Bahia saiu com nota 10 mesmo após sofrer três gols contra o Flamengo

Gustavo Zambianco
Por
Goleiro Ronaldo, do Bahia
Goleiro Ronaldo, do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

A atuação do goleiro do Esporte Clube Bahia, Ronaldo, contra o Flamengo no último domingo, 18, segue repercutindo positivamente ao arqueiro, visto que, atualmente, ele é o único atleta a conseguir duas notas máximas em somente uma edição de Campeonato Brasileiro.

Mesmo concedendo três gols na última partida, Ronaldo ainda recebeu nota máxima no aplicativo de estatísticas Sofascore, por sua grande atuação contra o Rubro-Negro carioca.

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Após o apito final, o goleiro capitalizou 11 defesas totais, sendo nove delas em finalizações dentro da área e evitou que a derrota sofrida pelo Esquadrão de Aço fosse ainda pior.

Goleiro Ronaldo, do Bahia, fazendo uma defesa
Goleiro Ronaldo, do Bahia, fazendo uma defesa - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Segunda nota máxima no ano

Mesmo sendo uma marca muito expressiva, para o arqueiro do Tricolor de Aço a nota máxima não é uma novidade visto que ele já garantiu esse resultado mais cedo neste ano,no dia 29 de julho, durante um confronto contra o Fluminense.

Na ocasião, a partida terminou sem gols, com Ronaldo sendo um dos protagonistas do Bahia, capitalizando dez defesas evitando cerca de dois gols na partida.

Ronaldo, goleiro do Bahia
Ronaldo, goleiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ronaldo atinge marca única após o jogo

A grande performance na última rodada rendeu uma marca histórica na carreira de Ronaldo, visto que, ele é o primeiro e único atleta a receber a duas notas 10 em uma edição de Brasileirão.

Antes dele, 28 jogadores já tinham recebido uma nota 10 no Brasileirão, com três deles repetindo o feito em diferentes edições, mas Ronaldo é o único que fez isso na mesma edição.

Goleiro Ronaldo, do Bahia
Goleiro Ronaldo, do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

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Quais outros jogadores do Bahia também tiraram 10?

Além de Ronaldo, outros jogadores do Tricolor de Aço também foram condecorados com a nota máxima, sendo eles:

  • Hugo Rodallega contra o Fortaleza, em 2021: o colombiano anotou quatro gols na partida e garantiu o triunfo por 4 a 2. Vale ressaltar que ele é o único atleta do clube a marcar quatro gols em um único jogo;
  • Marcos Felipe contra o São Paulo em 2023: na ocasião, o goleiro acumulou 11 defesas e foi peça-chave para manter o empate contra a equipe paulista.
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