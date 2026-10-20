Ceni abre o jogo sobre possível falha no planejamento do Bahia em 2026

Para a partida contra o Flamengo, no último domingo, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni escolheu Marcos Victor como titular do Esporte Clube Bahia na lateral-direita. No entanto, após uma atuação abaixo do esperado do defensor, o treinador promoveu a entrada de Román Gómez, que também não teve uma noite inspirada.



Diante do desempenho dos dois laterais-direitos à disposição no elenco, Rogério Ceni foi questionado, durante a coletiva de imprensa após o apito final, se o Bahia havia cometido um erro de planejamento para a posição na atual temporada.



A pergunta levou em consideração o fato de Román Gómez, apesar de se enquadrar nas características buscadas pelo Grupo City, ainda não ter se firmado na equipe, enquanto Marcos Victor passou a ser uma opção improvisada no setor após a saída de Gilberto, já que é zagueiro de origem.



Em sua resposta, o treinador tricolor deu a entender que o Bahia poderia, de fato, ter se planejado melhor para a lateral-direita.

Pode ser que poderíamos ter uma opção mais pronta ou um lateral de origem Rogério Ceni - técnico do Bahia

Além disso, o comandante destacou que o elenco poderia contar com mais alternativas para a posição. Segundo ele, Román Gómez ainda precisa amadurecer, enquanto Marcos Victor, apesar de apresentar boas características para exercer a função, também precisa aprimorar seu desempenho no setor.

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“Poderíamos ter mais opções na função. Marcos fez alguns treinamentos bons pelo lado, diminuímos um pouco a folha de pagamento com a saída de Gilberto. Román foi uma aposta que a direção encontrou. Um jogador jovem, tem que amadurecer ainda. Marcos sabe fazer bem a parte defensiva, constrói bem a três na maioria dos jogos. Temos que tentar aprimorar, são os dois que temos [...]", comentou o treinador.

Na sequência, Ceni explicou como as escolhas para a lateral-direita foram feitas ao longo da temporada e reconheceu que o clube poderia ter contratado um jogador mais experiente ou com características específicas da posição.

“Tínhamos Arias um pouco mais velho, ficamos com Gilberto e apostamos no Román. O scout observou o Román, jogador jovem, como é a característica do Grupo [City]. Pode ser que poderíamos ter uma opção mais pronta ou um lateral de origem, mas temos Wendel na base, Román se desenvolvendo. E Marcos, apesar de jovem, tem boa estatura, bom jogo combinado, sabe sair jogando, mas no dia de hoje não fizemos um grande jogo com Marcos, nem com Román”, explicou o técnico do Bahia.





Rogério Ceni indica novidade na lista de relacionados do Bahia

Além de comentar o planejamento para a lateral-direita, Rogério Ceni também revelou quem deverá substituir Román Gómez na lista de relacionados do Bahia para o próximo compromisso da equipe. O argentino terá de cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo.



Para o duelo contra o Santos, neste sábado, 24, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador afirmou que deverá convocar Wendel, jogador do elenco Sub-20, para integrar a delegação principal do Esquadrão.