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PUNIÇÃO

Gigante da Série A pode sofrer transfer ban por dívida com o Bahia

Clube foi advertido pela ANRESF por atraso no pagamento referente ao zagueiro Vitor Hugo

Téo Mazzoni
Por
Dívida com o Bahia envolve meta atingida por Vitor Hugo
Dívida com o Bahia envolve meta atingida por Vitor Hugo - Foto: Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG corre o risco de sofrer um transfer ban após ser advertido pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) por uma dívida relacionada à contratação do zagueiro Vitor Hugo, que pertencia ao Esporte Clube Bahia. O clube mineiro também foi acionado por uma pendência envolvendo a taxa de vitrine do meio-campista Victor Hugo, que estava emprestado ao Santos.

A ANRESF reconheceu publicamente o atraso no pagamento e estabeleceu um prazo de 45 dias, a partir da notificação, para que o Atlético regularize a situação. Caso a dívida não seja quitada nem haja um acordo comunicado pelo credor dentro do período determinado, o Galo ficará impedido de registrar novos jogadores.

A diretoria atleticana tentou contestar a decisão, mas os argumentos apresentados foram rejeitados pela Agência. Entre os pontos levantados pela defesa estavam o plano coletivo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), a proposta de transação tributária e o parcelamento do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Segundo o entendimento do órgão, nenhuma dessas medidas estava formalizada na data de corte. Por esse motivo, os argumentos não foram considerados suficientes para afastar o reconhecimento do atraso.

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Qual o valor da dívida?

Vitor Hugo chegou ao Atlético-MG por empréstimo em 2025. No início deste ano, o clube mineiro decidiu adquirir definitivamente os direitos do defensor, que pertenciam ao Bahia. Entretanto, o Galo deixou de pagar 100 mil euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 597 mil, referentes ao cumprimento de uma meta prevista no contrato.

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Dívida com o Bahia envolve meta atingida por Vitor Hugo
Dívida com o Bahia envolve meta atingida por Vitor Hugo - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O acordo firmado entre os clubes estabelecia que o Atlético deveria desembolsar a quantia caso o zagueiro alcançasse 15 partidas como titular. A marca foi atingida no fim de abril, e o pagamento deveria ter sido efetuado até maio.

Com o reconhecimento da pendência pela ANRESF, o Atlético precisa regularizar a situação dentro do prazo estabelecido para evitar a aplicação da punição que o impediria de inscrever novos reforços.

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Atlético-MG Esporte Clube Bahia

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