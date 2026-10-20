Fisiculturista morre após passa mal e desmaiar durante competição

O fisiculturista Mateusz Chmura, de 33 anos, morreu após passar mal durante uma competição na Inglaterra no último domingo, 18. Enquanto ocorria o evento, o competidor desmaiou em cima do palco e foi levado posteriormente ao hospital.

A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta matéria.

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Matuesz competia nas finais da categoria Classic do Physical Culture Association (PCA). O fisiculturista foi atendido ainda no local da competição e foi transportado de ambulância para a unidade de saúde de Telford, na Inglaterra.

A PCA divulgou um comunicado em suas redes sociais lamentando a morte de Mateusz Chmura. A organização desejou força aos familiares e agradeceu os paramédicos presentes que ajudaram nos primeiros socorros ao atleta.

Nota oficial da PCA

“É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Mateusz Chmura, de 33 anos, de Wakefield. Mateusz estava competindo na categoria Classic Bodybuilding Medium nas Finais Britânicas da PCA, no Telford International Centre, no domingo, 18 de outubro. Nossos mais sinceros pêsames à sua esposa, família, amigos e a todos que o conheciam e amavam. Durante sua apresentação, Mateusz desmaiou no palco. Ele foi atendido no local por paramédicos, pela equipe da ambulância local e pela equipe da Midlands Air Ambulance, antes de ser levado de ambulância para o hospital. Infelizmente, apesar de todos os esforços, ele faleceu no hospital. O evento foi interrompido enquanto Mateusz recebia atendimento. Assim que ele deixou o local e foi para o hospital, e antes que a notícia de seu falecimento fosse divulgada, realizamos uma reunião com os atletas, e a decisão de retomar as atividades foi tomada após essa reunião. Nossos sinceros agradecimentos aos paramédicos presentes no local, aos profissionais de saúde treinados da plateia que se prontificaram a ajudar, à equipe da Midlands Air Ambulance e à equipe do hospital por tudo o que fizeram por Mateusz. A todos que ajudaram de alguma forma, nosso muito obrigado. Seus esforços não serão esquecidos. Também somos gratos à equipe do Telford International Centre, aos nossos voluntários e aos competidores pela maneira como se apoiaram mutuamente. Pedimos que a privacidade dos entes queridos seja respeitada neste momento tão difícil. O ocorrido foi profundamente angustiante para todos os presentes, e é completamente normal sentir-se assim. Por favor, não enfrentem isso sozinhos.”