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Dirigente do Corinthians é demitido após empate com o Vitória

Decisão da diretoria foi anunciada na noite desta terça-feira, 20

Gustavo Nascimento
Por
Marcelo Paz no Corinthians
Marcelo Paz no Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Corinthians

O Corinthians anunciou o desligamento do executivo de futebol Marcelo Paz nesta terça-feira, 20, um dia após o empate por 1 a 1 com o Esporte Clube Vitória, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o nono jogo consecutivo da equipe sem vencer no torneio.

Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo após reunião do dirigente com o presidente do time, Osmar Stabile.

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Em mensagem, o clube ainda agradeceu o dirigente pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência de sua carreira profissional.

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Marcelo Paz foi anunciado como executivo de futebol do Corinthians em dezembro de 2025 vindo do Fortaleza, onde era o CEO.

Corinthians vive crise dentro e fora de campo

O Corinthians emendou uma sequência de oito derrotas consecutivas no Brasileirão, encerrada justamente no empate contra o Vitória. No entanto, o time ainda está há nove jogos sem vencer, estacionando nos 33 pontos, apenas um acima do Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Fora de campo, o time lida com dívidas e salários atrasados, o que motivou protestos da torcida na última semana.

Além disso, o vice-presidente do clube, Armando Mendonça, é investigado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em um processo que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo materiais esportivos.

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