Cinco times brasileiros aparecem em ranking de melhores bases do mundo

O mercado da bola sempre dá a todos os clubes a chance de conseguir exatamente os jogadores que precisam - mas alguns deles sabem criar esses jogadores dentro de casa. O futebol brasileiro tem cinco representantes entre os 30 clubes que mais se destacam na formação de jogadores em todo o mundo.

De acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira, 21, pelo Observatório do Futebol CIES, instituto de pesquisas sediado na Suíça, o Palmeiras ocupa a 13ª posição e é o brasileiro mais bem colocado no levantamento.

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São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos completam a presença nacional no ranking, que avalia o desempenho de atletas formados pelos clubes e atualmente em atividade em 49 campeonatos de primeira divisão pelo mundo.

Diferentemente de uma classificação baseada apenas na quantidade de jogadores revelados, a pesquisa considera também a qualidade das competições disputadas, o tempo de utilização dos atletas e a idade de cada um.

Palmeiras e São Paulo disputam liderança brasileira

O Palmeiras aparece como o principal representante do país, na 13ª colocação mundial, com 65,7 pontos no índice de formação. O clube paulista contabiliza 59 jogadores formados em suas categorias de base e atualmente presentes nas ligas analisadas.

O São Paulo vem logo atrás, em 15º lugar, com 65,5 pontos e 60 atletas revelados. A diferença de apenas 0,2 ponto mostra o equilíbrio entre os dois clubes, embora o Tricolor tenha um jogador formado a mais em atividade.

O Flamengo é o terceiro brasileiro da relação e ocupa a 19ª posição mundial. O Rubro-Negro carioca registra 63,1 pontos e 58 jogadores formados.

Mais abaixo aparecem Fluminense, em 28º, com 59,1 pontos e 55 atletas, e Santos, na 29ª colocação, com 58,7 pontos e 53 jogadores.

Os números mostram que a produção de talentos continua sendo uma característica importante dos grandes clubes brasileiros, tanto para abastecer seus próprios elencos quanto para fornecer jogadores a outras equipes.

Base do São Paulo - Foto: Divulgação I SPFC

Flamengo lidera presença brasileira na Europa

Ainda que o Palmeiras tenha alcançado a melhor posição geral entre os brasileiros, é o Flamengo quem se destaca quando o recorte considera apenas as cinco principais ligas da Europa.

O clube carioca possui oito jogadores formados em suas categorias de base atuando nos campeonatos da Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, número superior ao dos demais representantes nacionais presentes no top 30.

Palmeiras e São Paulo aparecem empatados, com cinco atletas cada. O Santos tem quatro, enquanto o Fluminense conta com três jogadores nessas competições.

Entre os exemplos de atletas que passaram pelas categorias de base brasileiras e chegaram ao futebol europeu estão Vinícius Júnior, revelado pelo Flamengo e contratado pelo Real Madrid, e Endrick, formado no Palmeiras e também negociado com o clube espanhol.

Base do Flamengo - Foto: Divulgação I Flamengo

Benfica lidera ranking mundial

A primeira posição do levantamento pertence ao Benfica, de Portugal. O clube português alcançou 101,3 pontos no índice elaborado pelo CIES e contabiliza 93 jogadores formados em atividade nos campeonatos avaliados.

A Argentina aparece com dois representantes logo atrás. O River Plate ocupa a segunda colocação, com 97,6 pontos e 94 jogadores, enquanto o Boca Juniors está em terceiro, com 96,7 pontos e 93 atletas.

O Vélez Sarsfield, também argentino, aparece em quarto lugar. O Ajax, da Holanda, completa o grupo dos cinco primeiros colocados.

A relação ainda reúne clubes tradicionais na formação de jogadores, como Barcelona, Sporting, Real Madrid, Dinamo Zagreb e Paris Saint-Germain.

Base do Benfica - Foto: Divulgação I Benfica

Como é feita a avaliação das categorias de base?

O Observatório do Futebol CIES utiliza uma metodologia que procura medir não apenas quantos jogadores cada clube revelou, mas também a relevância da participação desses atletas no futebol profissional.

Para que uma equipe seja reconhecida como formadora, o jogador precisa ter permanecido nela por pelo menos três temporadas entre os anos em que completou 15 e 21 anos.

A partir dessa definição, quatro fatores entram no cálculo: a quantidade de atletas em atividade nas 49 ligas pesquisadas, o nível esportivo dos campeonatos em que atuam, os minutos disputados durante o último ano e a idade dos jogadores.

O critério de idade dá maior peso aos atletas mais jovens, valorizando clubes cujos talentos conseguem chegar cedo ao futebol profissional.

Assim, uma equipe pode ter menos jogadores revelados do que outra e, ainda assim, aparecer à frente na classificação, dependendo do desempenho e do nível competitivo desses atletas.

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