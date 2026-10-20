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BRASILEIRÃO 2026

Santos perde titular por lesão para duelo contra o Bahia pela Série A

Zagueiro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e está fora do confronto

Téo Mazzoni
Por
Santos confirma lesão de titular e tem baixa contra o Bahia
Santos confirma lesão de titular e tem baixa contra o Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste sábado, 24, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), para enfrentar o Santos, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, a equipe paulista terá uma baixa importante.

O zagueiro Lucas Veríssimo, titular do time comandado por Cuca, teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita confirmada após exames de imagem. O defensor se machucou na partida contra o Fluminense, no último domingo, 18.

A previsão é de que o jogador leve pelo menos um mês e meio para ser liberado para trabalhar com bola. Dessa forma, o zagueiro corre o risco de não atuar mais nesta temporada e está fora do confronto contra o Bahia, em duelo direto na parte de cima da tabela.

Sem Veríssimo, o jovem João Alencar deve assumir a titularidade diante do Esquadrão.

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Santos sofre com série de desfalques antes de enfrentar o Bahia

A ausência de Lucas Veríssimo representa mais um problema para o setor defensivo do Santos, que já não conta com o lateral-esquerdo Escobar e com Willian Arão, que vinha sendo improvisado na zaga. Ambos sofreram lesões na coxa.

O departamento médico santista também acompanha as situações de Arthur, que trata uma lesão no músculo posterior da coxa direita; Gabriel Brazão, que realiza fisioterapia no ombro esquerdo; e Vini Lira, que sofreu uma ruptura ligamentar no joelho direito.

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Bahia também tem desfalques importantes

Se o Santos enfrenta problemas com ausências, o Bahia também não terá força máxima para o confronto. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo.

Qual é a posição do Bahia na tabela do Brasileirão?

Após a derrota para o Flamengo, o Bahia caiu para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, permanecendo com os mesmos 49 pontos que tinha antes do início da rodada.

O Esquadrão foi ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG, mas segue a dois pontos do G-4, grupo que reúne as quatro equipes mais bem colocadas da competição.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia santos

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