Salvador será palco de BaVi inédito na Liga Nacional de Futevôlei

A cidade de Salvador será palco de um clássico BaVi inédito na Liga Nacional de Futevôlei, principal competição interclubes da modalidade no país. O duelo entre o Esporte Clube Bahia — Associação e o Esporte Clube Vitória será realizado nesta sexta-feira, 23, nas Arenas Evo do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



Esta será apenas a segunda vez que uma etapa da Liga Nacional de Futevôlei será realizada em Salvador — algo que o presidente do Bahia — Associação, Emerson Ferretti, já vinha articulando nos bastidores há algum tempo.



Em julho, durante entrevista exclusiva concedida ao portal A TARDE, Ferretti afirmou que trabalhava intensamente para levar uma etapa da Liga Nacional de Futevôlei à capital baiana novamente. A última vez que Salvador havia recebido o torneio foi em 2023.

A ideia está lançada e estamos trabalhando para que isso aconteça [...] Quem sabe isso aconteça ainda este ano. Ainda estamos articulando essa possibilidade e, se der certo, será muito bom Emerson Ferretti - presidente do Bahia — Associação

BaVi terá rodada com quatro clássicos e ingressos a partir de R$ 50

A chegada da liga a Salvador após três anos torna o evento ainda mais especial, já que outros três dos seis confrontos da rodada também serão clássicos. As partidas ocorrerão em sequência, a partir das 16h, e o ponto alto será às 21h, quando o Bahia/Daten entrará em quadra.

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Os ingressos dão acesso a toda a rodada e custam a partir de R$ 50, para a arquibancada. As entradas estão à venda pelo Sympla. Já os associados do Bahêa Raiz, vinculado ao Esporte Clube Bahia — Associação, têm direito a 50% de desconto. O benefício, porém, é válido apenas para compras presenciais, no dia do evento.





Bahia busca título inédito após duas campanhas entre os quatro melhores

Com 12 pontos somados, o Esquadrão tem sete de vantagem sobre o primeiro time fora da zona de classificação. Mesmo com apenas dois anos de participação na competição, o Bahia figurou entre os quatro melhores da Liga Nacional de Futevôlei em ambas as edições disputadas, em 2024 e 2025.



Agora, novamente com a dupla Índio e Felipe — líder do ranking brasileiro — e o ex-jogador de futebol Zé Luís, a equipe busca conquistar o título inédito da competição.



Como funciona a Liga Nacional de Futevôlei

A Liga Nacional de Futevôlei 2026 reúne 12 clubes, sendo dez da Série A e dois da Série B do futebol brasileiro. O torneio é disputado em pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando em turno único. Ao fim das 11 rodadas, os oito melhores colocados avançam para os playoffs, marcados para 13 de dezembro.



As partidas são disputadas em dois sets de 18 pontos. Em caso de empate, é realizado um terceiro set, de 15 pontos. A vitória por dois sets a zero garante três pontos ao vencedor. Já o triunfo por dois sets a um rende dois pontos ao ganhador e um ao perdedor.