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Após perda de acesso, ex-dirigente do Bahia deixa clube tradicional

Profissional estava trabalhando como executivo de futebol

João Grassi
Por
Marcelo Sant’Ana deixou o cargo de executivo de futebol do Paysandu
Marcelo Sant’Ana deixou o cargo de executivo de futebol do Paysandu - Foto: Jorge Luis Totti | Paysandu

Ex-presidente da associação do Esporte Clube Bahia, Marcelo Sant’Ana está de saída do Paysandu. O clube paraense confirmou o desligamento do executivo de futebol, além das saídas do diretor Alberto Maia e do gerente Vandick Lima. As mudanças fazem parte do planejamento do Papão para a temporada de 2027.

Em nota oficial, o Papão agradeceu aos três profissionais pelos serviços prestados ao longo de 2026 e informou que anunciará em breve os substitutos. Após 11 meses de trabalho, Marcelo Sant’Ana se despediu nas redes sociais e lamentou a perda do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

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Na última segunda-feira, 19, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, comentou sobre o perfil desejado para o próximo executivo de futebol. Durante entrevista coletiva no Estádio da Curuzu, o dirigente afirmou que busca um profissional alinhado à diretoria, aberto ao diálogo e disposto a valorizar as categorias de base.

“Tem que ser alinhado com a diretoria executiva, que respeite a base e esteja disposto a dialogar. Aqui, ninguém é dono da verdade, e não aceitamos quem queira trabalhar sozinho. Que saiba que a melhor ideia é sempre a favorável ao Paysandu, de quem quer que seja. O Marcelo é um excelente profissional, mas não vai ficar. Vamos buscar um perfil que possa abraçar o nosso projeto”, afirmou Tuma.

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Passagem pelo Paysandu

Anunciado em dezembro de 2025, Marcelo Sant’Ana chegou ao Paysandu para participar da reformulação do elenco alviceleste.

Ao longo da passagem, o clube conquistou o Campeonato Paraense, a Copa Norte e a Copa Verde, mas não conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Marcelo Sant’Ana no Bahia

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Marcelo Sant’Ana possui MBA em Marketing e Branding, formação em Gestão de Futebol e Licença B de treinador pela CBF Academy. Foi presidente do Bahia entre 2015 e 2017.

Aos 35 anos, tornou-se o presidente mais jovem das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, em 2016, ano em que o Tricolor conquistou o acesso à elite nacional sob o comando do técnico Guto Ferreira. Durante sua gestão, também conquistou a Copa do Nordeste de 2017.

Marcelo Sant’Ana com o troféu da Copa do Nordeste 2017
Marcelo Sant’Ana com o troféu da Copa do Nordeste 2017 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia
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