Clubes que subiram para o Baianão revelam metas para o campeonato

Os preparativos para o início do Campeonato Baiano 2027 começaram nesta quarta-feira, 21, com a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Baiano de Futebol Profissional Série A 2027. Na reunião, os presidentes de clubes que subiram para a elite do futebol baiano, Fluminense de Feira e SSA FC.

O portal A TARDE esteve presente no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, local onde a reunião aconteceu e conversou tanto com Luciano Cortizo, presidente e fundador do SSA FC, quanto com Filemon Neto, CEO e presidente da SAF do Fluminense de Feira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os dois mandatários comentaram as expectativas e opiniões sobre o acesso à Série A do Campeonato Baiano.

Fundado há cinco anos SAF garante acesso

Fundado há apenas cinco anos com uma filosofia de desenvolver atletas na divisão de base, o SSA FC estreou como profissional em 2024 e já vai disputar a divisão de elite do futebol baiano.

O acesso veio mesmo com a derrota na final da Série B do Baianão deste ano, sofrida contra o Fluminense de Feira pelo placar agregado de 4 a 1.

Mesmo sem sair com o título, o atual presidente e fundador do SSA FC, Luciano Cortizo, falou com o portal A TARDE sobre o desempenho do clube.

“É um momento muito prazeroso, estamos muito felizes, é um momento especial pro clube. Conseguir esse acesso foi muito importante”, contou Cortizo.

“Chegamos para ficar”

Além da gratidão com o momento atual do clube, Luciano Cortizo ainda demonstrou confiança com a próxima temporada, indicando que esse seria o lugar onde o SSA FC deveria estar.

“Esse é o lugar do SSA, a gente chegou para ficar e buscar os nossos objetivos, que é uma vaga no cenário nacional”, falou Luciano Cortizo.

SSA FC - Foto: Diuvulgação | SSA FC

Planejamento e objetivo

Além da confiança, o presidente do SSA FC repassou o planejamento e os objetivos do clube para a Série A do Baianão 2027.

“O planejamento tá todo em dia, provavelmente nos apresentaremos todos no dia 17 de novembro para já começar a pré-temporada. E o objetivo é não ficar de passagem na Série A”, finalizou Luciano.

Fluminense de Feira de volta à Série A do Baianão

Além da estreia do SSA FC no Campeonato Baiano de 2027, o estadual ainda terá o retorno do Fluminense de Feira, o Touro do Sertão, atual campeão da Série B do Baianão.

O portal A TARDE conversou com Filemon Neto, CEO e presidente da SAF do Fluminense de Feira, que comentou sobre o atual momento da equipe.

“É um momento de alegria para toda a nossa cidade ter o Touro do Sertão de volta na Série A do Baiano. Vamos tentar fazer um campeonato bacana, conseguir um calendário para 2028”, contou Filemon.

Fluminense de Feira campeão da Série B do Baianão - Foto: Diuvulgação | Fluminense de Feira

Somado a isso, o CEO da SAF comentou dos objetivos do Touro do Sertão para o Baianão de 2027.

“A permanência é muito importante, é o primeiro passo do nosso planejamento, mas o Fluminense com certeza, pela história e tradição, vem buscar algo mais. Então vamos lutar para conseguir um calendário, e garantir que em 2028 o Fluminense possa voltar a estar retornando à disputa do cenário das competições nacionais”, afirmou o CEO da SAF do Fluminense de Feira.

Felicidade com a mudança do calendário

Além disso, o CEO do Fluminense de Feira ainda se mostrou contente com a mudança do calendário do campeonato de iniciar em janeiro.

“Estou muito feliz que a gente vê um Campeonato Baiano que vai ser iniciado em janeiro e a gente já tem um arbitral agora com mais de 60 dias de antecedência”, finalizou Filemon.