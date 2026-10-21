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PODE SER NESTA SEMANA!

Saiba o que Antonelli precisa para se tornar campeão da Fórmula 1

Italiano da Mercedes lidera campeonato com 102 pontos de vantagem para George Russell

Marina Branco
Por
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli - Foto: Divulgação I Mercedes

Aos 20 anos de idade, a maior parte das pessoas está se dividindo ainda entre os estudos, os amigos, as festas e o início da própria carreira. Kimi Antonelli, no entanto, está prestes a se tornar campeão da Fórmula 1.

O piloto italiano da Mercedes pode confirmar matematicamente o campeonato já neste domingo, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin. Entretanto, um levantamento realizado por um professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica que a possibilidade de a disputa terminar nesta etapa é de apenas 2,8%.

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O cenário muda significativamente na corrida seguinte, no México. Segundo os cálculos de Gilcione Nonato Costa, professor de Matemática da UFMG, Antonelli tem 93,71% de probabilidade de já ser campeão ao término do GP mexicano, marcado para o Autódromo Hermanos Rodríguez.

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A vantagem construída pelo italiano ao longo da temporada explica o favoritismo apontado pelo estudo. Depois de 17 etapas, Antonelli lidera a classificação com 102 pontos de diferença para George Russell, seu companheiro de Mercedes e segundo colocado.

Com seis grandes prêmios restantes e nenhuma corrida sprint prevista, ainda há 150 pontos disponíveis no campeonato.

Russell pela Mercedes
Russell pela Mercedes - Foto: Divulgação I Mercedes

O que Antonelli precisa para conquistar o título agora?

Ainda que a vantagem seja expressiva, o italiano depende de uma combinação específica de resultados para levantar a taça em Austin.

O primeiro passo é vencer a corrida. Além disso, Antonelli precisa que George Russell termine, no máximo, na nona colocação, enquanto Lewis Hamilton, da Ferrari, não pode chegar acima do quinto lugar.

Se essas condições forem atendidas, o líder abrirá pelo menos 125 pontos de vantagem para os adversários mais próximos.

Antonelli
Antonelli - Foto: ANTHONY WALLACE/AFP

Como restariam cinco corridas, com 125 pontos em disputa, a igualdade na classificação ainda seria matematicamente possível. Entretanto, Antonelli levaria vantagem no primeiro critério de desempate, o número de vitórias.

Com um triunfo nos Estados Unidos, o piloto da Mercedes chegaria a nove vitórias na temporada, quantidade que seus concorrentes não conseguiriam superar.

A vitória em Austin também eliminaria automaticamente Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris da disputa pelo campeonato, independentemente das posições alcançadas pelos três na corrida.

Hamilton pela Ferrari na China
Hamilton pela Ferrari na China - Foto: GREG BAKER/AFP

Interlagos pode receber a definição do campeonato

Caso o título seja confirmado no México, Antonelli chegará ao Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, já como campeão mundial. A conquista também faria dele o piloto mais jovem da história a vencer o Mundial de Fórmula 1.

Se isso não acontecer, o GP de São Paulo surge como outra possibilidade de decisão caso os adversários consigam prolongar a disputa nas corridas anteriores. Segundo o levantamento, Antonelli tem 99,77% de probabilidade de encerrar a etapa brasileira com o campeonato garantido.

Antonelli no Qatar
Antonelli no Qatar - Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Isso significa que, mesmo que Russell e Hamilton consigam impedir a definição em Austin e no México, o modelo aponta uma possibilidade muito pequena de o título continuar em aberto depois da passagem da Fórmula 1 por Interlagos.

Nas três etapas seguintes, a probabilidade acumulada continua aumentando até chegar a 100% no cenário considerado pelo estudo para a última prova, em Abu Dhabi.

Regularidade explica vantagem da Mercedes

Além da distância para os concorrentes na tabela, a consistência de Antonelli tem sido um dos principais fatores de sua campanha.

O italiano pontuou em 16 das 17 corridas disputadas até o momento. A única exceção aconteceu no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, quando abandonou a prova a cinco voltas do fim por causa de uma falha no motor. Assim, esse desempenho permitiu ao piloto construir uma vantagem difícil de ser revertida nesta reta final.

George Russell e Lewis Hamilton ainda aparecem como os principais concorrentes matemáticos. Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris também seguem com possibilidades de título, mas dependem de combinações de resultados ainda menos prováveis.

Antonelli na Mercedes
Antonelli na Mercedes - Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Calendário pode favorecer título antecipado

O cálculo da UFMG considera as seis etapas restantes no calendário atual, incluindo os Grandes Prêmios do Catar e de Abu Dhabi. Entretanto, as duas corridas no Oriente Médio ainda estão sob avaliação devido ao conflito na região e podem ser canceladas.

Uma das alternativas estudadas é a inclusão de Ímola como substituta, o que reduziria o número total de provas restantes. Se houver uma corrida a menos, a quantidade de pontos disponíveis diminuirá, tornando mais simples a confirmação matemática do título por Antonelli.

Por enquanto, porém, o estudo considera a programação original, com 150 pontos ainda em disputa.

Campeonato de Fórmula 1 em 2026
Campeonato de Fórmula 1 em 2026 - Foto: ANTONIN VINCENT/AFP
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Tags

fórmula 1 Kimi Antonelli Mercedes

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