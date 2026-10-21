CAMPEÃO
New York Knicks ergue bandeira do título da NBA no Madison Square Garden
Jalen Brunson comandou festa do título após meio século de jejum em Nova York antes de estreia contra LeBron James
A espera de 53 anos do New York Knicks finalmente chegou ao fim na noite desta terça-feira (20). Antes da bola subir para a primeira partida da temporada regular da NBA, a franquia nova-iorquina promoveu uma festa inesquecível para erguer sua terceira bandeira de campeão no topo do Madison Square Garden.
O ginásio lotado acompanhou a passagem de bastão histórica entre gerações. O astro e capitão Jalen Brunson recebeu a jóia do título das mãos de Walt Frazier, grande nome da conquista de 1973.
Celebração com famosos e mensagem aos torcedores
A comemoração uniu a comunidade de Nova York e nomes de peso do cinema mundial, como os diretores Spike Lee e Ben Stiller, presenças frequentes nas cadeiras de quadra.
Do centro da quadra, Brunson discursou e convocou a torcida para a busca de mais uma taça:
- Agradecimento à massa: Destacou a importância do apoio incondicional das arquibancadas.
- Sonho cumprido: Relembrou a festa que tomou as ruas da cidade no verão americano.
- Foco no bicampeonato: Reforçou que o grupo está pronto para enfrentar a maratona da nova temporada.
Emocionado, Brunson direcionou palavras de gratidão aos torcedores presentes no ginásio:
"Não teríamos alcançado sem vocês. É, de fato, um sonho realizado. Adoraríamos repetir a alegria que a cidade viveu neste verão. Agora, estamos todos empolgados para começar esta temporada. Estamos prontos... Vamos erguer esta bandeira", declarou o capitão.
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Rivalidade renovada contra o Philadelphia 76ers
Após a subida do pavilhão de campeão, os Knicks iniciaram sua caminhada em quadra enfrentando o reformulado Philadelphia 76ers. A equipe da Pensilvânia desponta como a principal concorrente no Leste depois de montar um esquadrão com LeBron James e Jaylen Brown.
O time de Nova York, contudo, aposta na manutenção de sua base vitoriosa para repetir o feito do Golden State Warriors de 2018 e alcançar o bicampeonato consecutivo.