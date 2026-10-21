New York Knicks ergue bandeira do título da NBA no Madison Square Garden

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A espera de 53 anos do New York Knicks finalmente chegou ao fim na noite desta terça-feira (20). Antes da bola subir para a primeira partida da temporada regular da NBA, a franquia nova-iorquina promoveu uma festa inesquecível para erguer sua terceira bandeira de campeão no topo do Madison Square Garden.

O ginásio lotado acompanhou a passagem de bastão histórica entre gerações. O astro e capitão Jalen Brunson recebeu a jóia do título das mãos de Walt Frazier, grande nome da conquista de 1973.

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Celebração com famosos e mensagem aos torcedores

A comemoração uniu a comunidade de Nova York e nomes de peso do cinema mundial, como os diretores Spike Lee e Ben Stiller, presenças frequentes nas cadeiras de quadra.

Do centro da quadra, Brunson discursou e convocou a torcida para a busca de mais uma taça:

Agradecimento à massa : Destacou a importância do apoio incondicional das arquibancadas. Sonho cumprido : Relembrou a festa que tomou as ruas da cidade no verão americano. Foco no bicampeonato : Reforçou que o grupo está pronto para enfrentar a maratona da nova temporada.

Emocionado, Brunson direcionou palavras de gratidão aos torcedores presentes no ginásio:

"Não teríamos alcançado sem vocês. É, de fato, um sonho realizado. Adoraríamos repetir a alegria que a cidade viveu neste verão. Agora, estamos todos empolgados para começar esta temporada. Estamos prontos... Vamos erguer esta bandeira", declarou o capitão.

Rivalidade renovada contra o Philadelphia 76ers

Após a subida do pavilhão de campeão, os Knicks iniciaram sua caminhada em quadra enfrentando o reformulado Philadelphia 76ers. A equipe da Pensilvânia desponta como a principal concorrente no Leste depois de montar um esquadrão com LeBron James e Jaylen Brown.

O time de Nova York, contudo, aposta na manutenção de sua base vitoriosa para repetir o feito do Golden State Warriors de 2018 e alcançar o bicampeonato consecutivo.