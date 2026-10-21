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Veja onde assistir os jogos da Champions League nesta quarta (21)
Outros nove jogos vão acontecer nesta quarta-feira, 21
A terceira rodada da Champions League se encerra nesta quarta-feira, 21, com nove jogos para acontecerem. A programação está prevista para começar às 13h45 e seguir até às 16h.
O título do principal confronto desta quarta-feira, 21, fica com Bayern de Munique e Arsenal. Além dele, outros jogos prometem boas exibições, como Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, Real Madrid e RB Leipzig, e Como 1907 e Manchester United.
Veja os jogos e os horários
Como 1907 x Manchester United
- Horário: 13h45 (horário de Brasília);
- Local: Giuseppe Sinigaglia Stadium, em Como, na Itália;
- Onde assistir: TNT e HBO Max.
Lille x Galatasaray
- Horário: 13h45 (horário de Brasília);
- Local:Stade Pierre-Mauroy em Lille, França;
- Onde assistir: Space e HBO Max.
Sporting x LASK
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Estádio José Alvalade em Lisboa, Portugal;
- Onde assistir: HBO Max.
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Real Betis x Feyenoord
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Estádio de La Cartuja em Sevilha, Espanha;
- Onde assistir: HBO Max.
Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Estádio Giuseppe Meazza em Milão, Itália;
- Onde assistir: Space e HBO Max.
Bayern de Munique x Arsenal
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Allianz Arena em Munique, Alemanha;
- Onde assistir: TNT, TNTSPORTSBR (YouTube) e HBO Max.
Aston Villa x Viking
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Villa Park em Birmingham, Inglaterra;
- Onde assistir: HBO Max.
Club Brugge x Lens
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Jan Breydel Stadium em Bruges, Bélgica;
- Onde assistir: HBO Max.
Real Madrid x RB Leipzig
- Horário: 16h (horário de Brasília);
- Local: Santiago Bernabéu em Madrid, Espanha;
- Onde assistir: HBO Max.