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CHAMPIONS

Veja onde assistir os jogos da Champions League nesta quarta (21)

Outros nove jogos vão acontecer nesta quarta-feira, 21

Gustavo Zambianco
Por
Troféu da Champions League
Troféu da Champions League - Foto: VALERY HACHE

A terceira rodada da Champions League se encerra nesta quarta-feira, 21, com nove jogos para acontecerem. A programação está prevista para começar às 13h45 e seguir até às 16h.

O título do principal confronto desta quarta-feira, 21, fica com Bayern de Munique e Arsenal. Além dele, outros jogos prometem boas exibições, como Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, Real Madrid e RB Leipzig, e Como 1907 e Manchester United.

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Veja os jogos e os horários

Como 1907 x Manchester United

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília);
  • Local: Giuseppe Sinigaglia Stadium, em Como, na Itália;
  • Onde assistir: TNT e HBO Max.
Matheus Cunha jogador do Manchester United
Matheus Cunha jogador do Manchester United - Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP

Lille x Galatasaray

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília);
  • Local:Stade Pierre-Mauroy em Lille, França;
  • Onde assistir: Space e HBO Max.
Olivier Giroud atacante do Lille
Olivier Giroud atacante do Lille - Foto: Foto por SAMEER AL-DOUMY / AFP

Sporting x LASK

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Estádio José Alvalade em Lisboa, Portugal;
  • Onde assistir: HBO Max.

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Real Betis x Feyenoord

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Estádio de La Cartuja em Sevilha, Espanha;
  • Onde assistir: HBO Max.
Jogadores do Real Betis
Jogadores do Real Betis - Foto: JORGE GUERRERO

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Estádio Giuseppe Meazza em Milão, Itália;
  • Onde assistir: Space e HBO Max.

Bayern de Munique x Arsenal

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Allianz Arena em Munique, Alemanha;
  • Onde assistir: TNT, TNTSPORTSBR (YouTube) e HBO Max.
Jogadores do Bayern de Munique
Jogadores do Bayern de Munique - Foto: Foto por ALEXANDRA BEIER / AFP

Aston Villa x Viking

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Villa Park em Birmingham, Inglaterra;
  • Onde assistir: HBO Max.
Leon Goretzka, meio-campista do Aston Villa
Leon Goretzka, meio-campista do Aston Villa - Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP

Club Brugge x Lens

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Jan Breydel Stadium em Bruges, Bélgica;
  • Onde assistir: HBO Max.

Real Madrid x RB Leipzig

  • Horário: 16h (horário de Brasília);
  • Local: Santiago Bernabéu em Madrid, Espanha;
  • Onde assistir: HBO Max.
Kylian Mbappe atacante do Real Madrid
Kylian Mbappe atacante do Real Madrid - Foto: Foto por OSCAR DEL POZO / AFP
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