BAIANÃO
Baianão 2027 tem datas definidas; veja detalhes
Veja todos os detalhes, datas e regulamento do estadual
O aquecimento para a Série A do Baianão 2027 começou nesta quarta-feira, 21, com a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Baiano de Futebol Profissional. Nele foram apresentadas as datas, regulamento, que pode tirar o Esporte Clube Vitória da Copa do Nordeste e mais detalhes do estadual.
Inicialmente, foi anunciado no evento que aconteceu no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, que a Série A do Campeonato Baiano de 2027 vai iniciar nos dias 9 e 10 de janeiro.
Já a final está programada para acontecer no dia 7 de março, podendo ser postergada para o dia seguinte, 8.
Vale ressaltar que o regulamento do campeonato não vai mudar, seguindo acontecendo em três fases:
- Pontos corridos, com nove rodadas;
- Semifinais, definidas em jogo único entre o 1º x 4º colocados e o 2º x 3º colocados;
- Final, também realizada em jogo único, com o mando de campo definido pelo time com melhor desempenho no campeonato.
Onde assistir aos jogos do Baianão?
Todos os jogos do Baianão 2027 serão transmitidos pela TVE com os seguintes horários por dia:
- Domingo: 16h/18h30;
- Sábado: 16h/17h/18h30;
- Segunda, terça, quarta e quinta-feira: 19h15/21h30.
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Vão acontecer jogos do Baianão 2027 no Carnaval?
Por causa do campeonato ser disputado de janeiro a março, ele cruza um momento com o calendário do Carnaval de Salvador, que vai acontecer dos dias 6 a 10 de fevereiro.
Com isso, uma das rodadas do Baianão 2027, a sétima, vai ser realizada em meio ao Carnaval, no dia 6 de fevereiro, com uma partida em Salvador.
Pensando nisso, a Federação Baiana de Futebol (FBF) informou que, se a praça esportiva não apresentar as condições necessárias de segurança para comportar o jogo, ele ainda pode acontecer das seguintes formas:
- Portões fechados;
- Transferidas para outra praça apta para receber o jogo nesse período.
Acesso a outros campeonatos
Copa do Nordeste de 2028
Para a Copa do Nordeste de 2028, a forma de classificação segue a mesma dos outros anos: os dois finalistas e uma terceira vaga para o clube melhor posicionado do estado no ranking nacional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Porém, clubes que estiverem participando de competições da Conmebol, como Sulamericana e Libertadores não vão participar da Copa do Nordeste.
Ou seja, caso um ou os dois finalistas se enquadrem nesses quesitos, a vaga passa para os semifinalistas.
Na edição anterior da competição, o Esporte Clube Bahia não esteve presente, já que, estava classificado para a Libertadores. Agora, a dupla Ba-Vi pode ficar de fora do interestadual.
Campeonato Brasileiro Série D de 2028
O Campeonato Baiano de 2027 dá direito a três vagas para o Campeonato Brasileiro Série D de 2028 às equipes que melhor se posicionarem no torneio, desde que não sejam integrantes de outras divisões do Brasileirão.
Como funciona a inscrição dos jogadores para o torneio?
Para participarem do Baianão 2027, os jogadores devem estar inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.
Vale ressaltar que, para disputarem a semi e a final, os atletas devem ser inscritos até a 9ª rodada do campeonato, última rodada da fase de pontos corridos.