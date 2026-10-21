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BAIANÃO

Baianão 2027 tem datas definidas; veja detalhes

Veja todos os detalhes, datas e regulamento do estadual

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Troféu do Campeonato Baiano
Troféu do Campeonato Baiano - Foto: Reprodução I Instagram

O aquecimento para a Série A do Baianão 2027 começou nesta quarta-feira, 21, com a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Baiano de Futebol Profissional. Nele foram apresentadas as datas, regulamento, que pode tirar o Esporte Clube Vitória da Copa do Nordeste e mais detalhes do estadual.

Inicialmente, foi anunciado no evento que aconteceu no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, que a Série A do Campeonato Baiano de 2027 vai iniciar nos dias 9 e 10 de janeiro.

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Já a final está programada para acontecer no dia 7 de março, podendo ser postergada para o dia seguinte, 8.

Vale ressaltar que o regulamento do campeonato não vai mudar, seguindo acontecendo em três fases:

  • Pontos corridos, com nove rodadas;
  • Semifinais, definidas em jogo único entre o 1º x 4º colocados e o 2º x 3º colocados;
  • Final, também realizada em jogo único, com o mando de campo definido pelo time com melhor desempenho no campeonato.
Taça do Baianão
Taça do Baianão - Foto: Reprodução I X

Onde assistir aos jogos do Baianão?

Todos os jogos do Baianão 2027 serão transmitidos pela TVE com os seguintes horários por dia:

  • Domingo: 16h/18h30;
  • Sábado: 16h/17h/18h30;
  • Segunda, terça, quarta e quinta-feira: 19h15/21h30.

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Vão acontecer jogos do Baianão 2027 no Carnaval?

Por causa do campeonato ser disputado de janeiro a março, ele cruza um momento com o calendário do Carnaval de Salvador, que vai acontecer dos dias 6 a 10 de fevereiro.

Com isso, uma das rodadas do Baianão 2027, a sétima, vai ser realizada em meio ao Carnaval, no dia 6 de fevereiro, com uma partida em Salvador.

Pensando nisso, a Federação Baiana de Futebol (FBF) informou que, se a praça esportiva não apresentar as condições necessárias de segurança para comportar o jogo, ele ainda pode acontecer das seguintes formas:

  • Portões fechados;
  • Transferidas para outra praça apta para receber o jogo nesse período.
Taça do Campeonato Baiano
Taça do Campeonato Baiano - Foto: Pietro Carpi/FBF

Acesso a outros campeonatos

Copa do Nordeste de 2028

Para a Copa do Nordeste de 2028, a forma de classificação segue a mesma dos outros anos: os dois finalistas e uma terceira vaga para o clube melhor posicionado do estado no ranking nacional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Porém, clubes que estiverem participando de competições da Conmebol, como Sulamericana e Libertadores não vão participar da Copa do Nordeste.

Ou seja, caso um ou os dois finalistas se enquadrem nesses quesitos, a vaga passa para os semifinalistas.

Na edição anterior da competição, o Esporte Clube Bahia não esteve presente, já que, estava classificado para a Libertadores. Agora, a dupla Ba-Vi pode ficar de fora do interestadual.

Vitória campeão da Copa do Nordeste 2026
Vitória campeão da Copa do Nordeste 2026 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Campeonato Brasileiro Série D de 2028

O Campeonato Baiano de 2027 dá direito a três vagas para o Campeonato Brasileiro Série D de 2028 às equipes que melhor se posicionarem no torneio, desde que não sejam integrantes de outras divisões do Brasileirão.

Como funciona a inscrição dos jogadores para o torneio?

Para participarem do Baianão 2027, os jogadores devem estar inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Vale ressaltar que, para disputarem a semi e a final, os atletas devem ser inscritos até a 9ª rodada do campeonato, última rodada da fase de pontos corridos.

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baianão campeonato baiano Copa do Nordeste

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