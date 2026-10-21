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Tradicional clube baiano quer construir arena de R$ 20 milhões

Informação foi revelada durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano 2027

Téo Mazzoni e Gustavo Nascimento
Por Téo Mazzoni e Gustavo Nascimento
Vista aérea do estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA
Vista aérea do estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA - Foto: Reprodução | @lucasmachadofilmmaker

Randerson Leal, diretor da Juazeirense, revelou que o clube planeja construir uma nova arena para cerca de 15 mil pessoas, com um investimento de R$ 20 milhões. A informação foi revelada ao portal A TARDE nesta quarta-feira, 21, durante o Conselho Técnico do Baianão, realizado entre os clubes e a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

A ideia da construção da arena surgiu a partir de conversas para a reforma do Adauto Moraes, que inicialmente custaria cerca de R$ 8 milhões. Após análise, os dirigentes chegaram à conclusão de que poderia ser mais vantajoso construir uma nova arena.

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“Nós conseguimos agora uma parceria com o governo do estado, com o deputado Roberto Carlos, que é o presidente de honra da Juazeirense, um aporte de quase R$ 8 milhões para que a gente possa fazer a recuperação, ou quem sabe até fazer uma nova arena em Juazeiro”, iniciou ele.

“Já nos reunimos com o prefeito Andrei, ele vai colocar a outra metade desse valor, fica orçado em torno de 18 a 20 milhões com uma nova arena em Juazeiro, para que a gente possa melhorar cada vez mais e valorizar o campeonato baiano, valorizar a Juazeirense, valorizar os clubes aqui do nosso estado”, acrescentou Randerson.

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O diretor da Juazeirense ainda afirmou que a arena pode ser utilizada como um espaço para shows e eventos artísticos na cidade.

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adauto moraes baianão campeonato baiano Futebol juazeirense

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