Vitória anuncia retorno de zagueiro antes de jogo decisivo na Série A

O Esporte Clube Vitória anunciou na noite desta quarta-feira, 21, que o zagueiro Edu voltou a treinar normalmente com o grupo. O jogador estava fora de ação desde março deste ano, quando sofreu uma grave ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo durante o clássico BaVi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Com o retorno, Jair Ventura tem mais uma opção para montar o sistema defensivo para o próximo compromisso da equipe, contra o Athletico Paranaense, no sábado, 24. Entre os zagueiros disponíveis para o duelo no Barradão estão Luân Cândido e Cacá, que estava suspenso contra o Corinthians, além de Britez, Darlan Dutra, Riccieli e o agora Edu.

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Situação dos defensores do Vitória

Sem Edu e Camutanga, peças-chave do setor defensivo em 2025, Luan Cândido e Cacá se consolidaram como a dupla de zaga titular do Vitória nesta temporada. A tendência é que ambos comecem como titulares contra o Furacão.

O argentino Britez, que chegou ao clube durante a pausa para a Copa do Mundo, também tem sido utilizado com frequência na posição. Foi assim, por exemplo, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na última rodada.

Darlan Dutra, por sua vez, segue sem estrear com a camisa do Vitória. O jogador de 23 anos chegou ao clube como uma aposta após se destacar no Gama como um dos melhores zagueiros da Série D. O empréstimo do jogador é válido até o fim de 2026.

Enquanto isso, Riccieli segue sem espaço no time de Jair Ventura. Ele foi contratado por empréstimo no início da temporada, mas não conseguiu se firmar na rotação do treinador, além de conviver com uma série de lesões ao longo do ano. No entanto, depois de quase concretizar sua saída, ele foi reintegrado ao grupo em setembro.