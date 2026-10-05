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E.C.VITÓRIA

Joia do Vitória avança em recuperação e pode reforçar time principal

Destaque da Fábrica de Talentos iniciou segunda etapa da transição física

Gustavo Nascimento
Por
Kauan Coutinho é o segundo jogador do Vitória da esquerda para a direita
Kauan Coutinho é o segundo jogador do Vitória da esquerda para a direita - Foto: Yuri Couto | EC Vitória

O zagueiro Kauan, joia da base do Esporte Clube Vitória, iniciou a segunda etapa da transição física com o preparador físico assistente Diego Almeida e pode virar um reforço para o treinador Jair Ventura até o final deste ano.

O defensor de 19 anos está fora de ação desde antes da pausa do Campeonato Brasileiro para a Data FIFA, quando teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Kauan foi relacionado pela última vez para uma partida contra o Grêmio, no Barradão, no dia 7 de setembro.

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Em meio a lesões e à disputa por espaço na zaga, Kauan atuou em somente dois jogos sob o comando de Jair Ventura em 2026.

Camutanga também evolui em tratamento

Outro nome que pode reforçar a defesa do Vitória até o final da temporada é o zagueiro Camutanga, que está lesionado desde abril, quando sofreu uma lesão no pé incomum para jogadores de futebol. O problema físico precisou de intervenção cirúrgica.

Desde então, o jogador vem se recuperando no departamento médico do clube. O Vitória informou nesta segunda-feira, 5, que Camutanga iniciou a segunda etapa da transição com o preparador físico assistente Diego Almeida, assim como Kauan.

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Camutanga Kauan

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