Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIXA

Após fratura, joia do Vitória sofre nova lesão e vira desfalque

Zagueiro de 18 anos atuou no empate sem gols com o Atlético de Alagoinhas

João Grassi

Por João Grassi

12/01/2026 - 16:53 h
Kauan Coutinho em ação pelo Vitória
Kauan Coutinho em ação pelo Vitória -

Uma das promessas da base do Vitória, o zagueiro Kauan Coutinho voltou a sofrer com problemas físicos. No empate por 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas, neste sábado, 10, pela estreia no Baianão, o atleta de 18 anos precisou sair de campo ao sentir dores.

Kauan foi substituído por Inácio aos 37 minutos do primeiro tempo, após sofrer uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Com isso, o defensor está fora do próximo compromisso no Campeonato Baiano, nesta terça, 13, diante do Jacuipense, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Infelizmente perdemos o Kauan. Vamos ver se vamos manter a mesma plataforma [esquema com cinco defensores] ou não. Até terça vamos decidir”, revelou o auxiliar Rodrigo Chagas, que comanda a equipe alternativa do Leão.

Leia Também:

Rubro-negro declarado, Wagner Moura é homenageado pelo Vitória
Vitória apresenta Mateus Silva e Caíque como reforços para 2026
Fábio Mota assume frente com o Vasco para trazer David ao Vitória

Fratura em 2025

Esta não é a primeira vez que uma lesão atrapalha Kauan de ter sequência no Vitória. Em junho do ano passado, o zagueiro sofreu uma fratura no tornozelo durante jogo do time Sub-20, o que o deixou afastado por cerca de dois meses.

Após se recuperar da grave lesão, Kauan chegou a ser relacionado em três rodadas da reta final do Brasileiro do ano passado, mas não ganhou oportunidades. Ele acumula três jogos no time profissional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Categoria de base desfalque ec vitória Kauan Coutinho lesão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kauan Coutinho em ação pelo Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Kauan Coutinho em ação pelo Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Kauan Coutinho em ação pelo Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Kauan Coutinho em ação pelo Vitória
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x