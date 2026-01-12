BAIXA
Após fratura, joia do Vitória sofre nova lesão e vira desfalque
Zagueiro de 18 anos atuou no empate sem gols com o Atlético de Alagoinhas
Por João Grassi
Uma das promessas da base do Vitória, o zagueiro Kauan Coutinho voltou a sofrer com problemas físicos. No empate por 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas, neste sábado, 10, pela estreia no Baianão, o atleta de 18 anos precisou sair de campo ao sentir dores.
Kauan foi substituído por Inácio aos 37 minutos do primeiro tempo, após sofrer uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Com isso, o defensor está fora do próximo compromisso no Campeonato Baiano, nesta terça, 13, diante do Jacuipense, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.
“Infelizmente perdemos o Kauan. Vamos ver se vamos manter a mesma plataforma [esquema com cinco defensores] ou não. Até terça vamos decidir”, revelou o auxiliar Rodrigo Chagas, que comanda a equipe alternativa do Leão.
Fratura em 2025
Esta não é a primeira vez que uma lesão atrapalha Kauan de ter sequência no Vitória. Em junho do ano passado, o zagueiro sofreu uma fratura no tornozelo durante jogo do time Sub-20, o que o deixou afastado por cerca de dois meses.
Após se recuperar da grave lesão, Kauan chegou a ser relacionado em três rodadas da reta final do Brasileiro do ano passado, mas não ganhou oportunidades. Ele acumula três jogos no time profissional.
