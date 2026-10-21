Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Maratona da Bahia anuncia premiação no valor de carro zero-km

Prova acontece em 25 de abril de 2027, com distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Gustavo Nascimento
Por
Corrida de rua
Corrida de rua - Foto: Reprodução

A Maratona da Bahia apresentou os percursos de suas quatro distâncias na noite desta quarta-feira, 21, durante evento realizado no rooftop do Novotel, no Rio Vermelho, em Salvador. Além disso, a cerimônia anunciou uma premiação de R$ 76 mil para a prova, que acontece no dia 25 de abril de 2027.

Organizada pela MP3 Live Marketing e RG+, empresas com experiência na realização de provas esportivas no estado, a Maratona da Bahia terá disputas masculinas e femininas nas categorias elite e geral, nas distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. A competição também foi anunciada com o Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Maratona da Bahia anuncia premiação no valor de carro zero-km
Foto: Divulgação

Durante o evento, Ricardo Cedraz, da RG+, apresentou aos convidados os percursos e os detalhes técnicos da competição, explicando como os trajetos foram planejados para contemplar diferentes perfis de corredores e proporcionar uma experiência que une desafios esportivos e contato com a paisagem e a energia de Salvador.

“Escolhemos cada trecho desse percurso com muito cuidado, pensando em proporcionar aos atletas a oportunidade de se desafiar e, ao mesmo tempo, contemplar uma energia única. É um percurso lindo, de arrepiar, como merece uma corrida com selo baiano”, disse ele.

Leia Também:

ESPORTES

Tradicional clube baiano quer construir arena de R$ 20 milhões
Tradicional clube baiano quer construir arena de R$ 20 milhões imagem

ESPORTES

VAR no Baianão 2027? Reunião entre clubes e FBF vota uso da tecnologia
VAR no Baianão 2027? Reunião entre clubes e FBF vota uso da tecnologia imagem

BAVI

Primeiro BaVi de 2027 tem data definida; saiba quando
Primeiro BaVi de 2027 tem data definida; saiba quando imagem

A expectativa divulgada pela organização é reunir cerca de 10 mil atletas, incluindo participantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Conheça os trajetos da Maratona da Bahia

  • A prova de 5 km terá trajeto concentrado na região do Comércio.
  • Nos 10 km, os atletas passarão pelo Dique do Tororó, pela Avenida Centenário, pelo Campo Grande e pela Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno.
  • A meia maratona, de 21 km, avançará também pelas regiões de Ondina e do Farol da Barra, com retorno ao Comércio.
  • Já a maratona de 42 km seguirá até a região da Boca do Rio, retornando pela Barra, pelo Canela e pela Avenida Lafayete Coutinho até a linha de chegada.

Para Douglas Cerqueira, da MP3 Live Marketing, a realização da nova prova representa a oportunidade de ampliar a história construída pela empresa no cenário das corridas de rua, mantendo o compromisso com a qualidade técnica e a experiência dos participantes.

“Nosso compromisso é oferecer uma experiência completa, tanto para quem busca superar suas marcas e conquistar uma nova performance quanto para quem corre pelo prazer de participar. Estamos muito felizes em contribuir para fortalecer o esporte na Bahia, atrair grandes marcas e ampliar a força das corridas de rua no nosso estado”, destacou.

Experiências culturais na Maratona da Bahia

Um dos destaques do projeto é a Casa Axé, espaço que tem a proposta de reunir manifestações culturais, gastronomia, arte e experiências ligadas à diversidade dos territórios baianos, valorizando tanto Salvador quanto o interior do estado.

A concepção prevê ambientes temáticos que remetem a regiões como a Chapada Diamantina e áreas do litoral norte e sul da Bahia, além de espaços de convivência e experiências gastronômicas. A iniciativa busca transformar a arena em um ponto de encontro entre atletas, visitantes, marcas e expressões da cultura local, reforçando a conexão entre esporte e turismo.

A identidade cultural do evento também estará presente na medalha entregue aos participantes, criada pelo artista plástico baiano Bel Borba. Reconhecido por sua relação com a paisagem urbana e a cultura de Salvador, o artista assina uma peça que aproxima a conquista esportiva da produção artística local, transformando a medalha em uma lembrança simbólica da experiência na capital baiana.

Ao combinar uma prova de longa distância, uma arena cultural e a promoção dos atrativos baianos, a Maratona da Bahia busca fortalecer o calendário esportivo da cidade e ampliar as oportunidades de conexão entre turismo, cultura e economia criativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

corrida maratona

Relacionadas

Mais lidas