Maratona da Bahia anuncia premiação no valor de carro zero-km

A Maratona da Bahia apresentou os percursos de suas quatro distâncias na noite desta quarta-feira, 21, durante evento realizado no rooftop do Novotel, no Rio Vermelho, em Salvador. Além disso, a cerimônia anunciou uma premiação de R$ 76 mil para a prova, que acontece no dia 25 de abril de 2027.

Organizada pela MP3 Live Marketing e RG+, empresas com experiência na realização de provas esportivas no estado, a Maratona da Bahia terá disputas masculinas e femininas nas categorias elite e geral, nas distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. A competição também foi anunciada com o Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

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Foto: Divulgação

Durante o evento, Ricardo Cedraz, da RG+, apresentou aos convidados os percursos e os detalhes técnicos da competição, explicando como os trajetos foram planejados para contemplar diferentes perfis de corredores e proporcionar uma experiência que une desafios esportivos e contato com a paisagem e a energia de Salvador.

“Escolhemos cada trecho desse percurso com muito cuidado, pensando em proporcionar aos atletas a oportunidade de se desafiar e, ao mesmo tempo, contemplar uma energia única. É um percurso lindo, de arrepiar, como merece uma corrida com selo baiano”, disse ele.

A expectativa divulgada pela organização é reunir cerca de 10 mil atletas, incluindo participantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Conheça os trajetos da Maratona da Bahia

A prova de 5 km terá trajeto concentrado na região do Comércio.

terá trajeto concentrado na região do Comércio. Nos 10 km , os atletas passarão pelo Dique do Tororó, pela Avenida Centenário, pelo Campo Grande e pela Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno.

, os atletas passarão pelo Dique do Tororó, pela Avenida Centenário, pelo Campo Grande e pela Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno. A meia maratona, de 21 km , avançará também pelas regiões de Ondina e do Farol da Barra, com retorno ao Comércio.

, avançará também pelas regiões de Ondina e do Farol da Barra, com retorno ao Comércio. Já a maratona de 42 km seguirá até a região da Boca do Rio, retornando pela Barra, pelo Canela e pela Avenida Lafayete Coutinho até a linha de chegada.

Para Douglas Cerqueira, da MP3 Live Marketing, a realização da nova prova representa a oportunidade de ampliar a história construída pela empresa no cenário das corridas de rua, mantendo o compromisso com a qualidade técnica e a experiência dos participantes.

“Nosso compromisso é oferecer uma experiência completa, tanto para quem busca superar suas marcas e conquistar uma nova performance quanto para quem corre pelo prazer de participar. Estamos muito felizes em contribuir para fortalecer o esporte na Bahia, atrair grandes marcas e ampliar a força das corridas de rua no nosso estado”, destacou.

Experiências culturais na Maratona da Bahia

Um dos destaques do projeto é a Casa Axé, espaço que tem a proposta de reunir manifestações culturais, gastronomia, arte e experiências ligadas à diversidade dos territórios baianos, valorizando tanto Salvador quanto o interior do estado.

A concepção prevê ambientes temáticos que remetem a regiões como a Chapada Diamantina e áreas do litoral norte e sul da Bahia, além de espaços de convivência e experiências gastronômicas. A iniciativa busca transformar a arena em um ponto de encontro entre atletas, visitantes, marcas e expressões da cultura local, reforçando a conexão entre esporte e turismo.

A identidade cultural do evento também estará presente na medalha entregue aos participantes, criada pelo artista plástico baiano Bel Borba. Reconhecido por sua relação com a paisagem urbana e a cultura de Salvador, o artista assina uma peça que aproxima a conquista esportiva da produção artística local, transformando a medalha em uma lembrança simbólica da experiência na capital baiana.

Ao combinar uma prova de longa distância, uma arena cultural e a promoção dos atrativos baianos, a Maratona da Bahia busca fortalecer o calendário esportivo da cidade e ampliar as oportunidades de conexão entre turismo, cultura e economia criativa.