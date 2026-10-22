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MÃO DE VACA?

Com salário de R$ 1,5 bi, CR7 pede diminuição de multa de R$ 1.446

O atacante foi punido por abandonar a Seleção Portuguesa durante a última Data Fifa

Marina Branco
Por
Cristiano Ronaldo por Portugal
Cristiano Ronaldo por Portugal - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Quando Cristiano Ronaldo recebeu uma multa de menos de dois mil reais por abandonar a Seleção Portuguesa na última Data Fifa, muitas pessoas riram do valor. O português, no entanto, não considerou que a punição foi tão baixa quanto os torcedores.

Cristiano Ronaldo teria atuado nos bastidores para reduzir a punição recebida após abandonar a seleção portuguesa durante a última Data Fifa. Segundo o jornal britânico The Guardian, o atacante de 41 anos apresentou uma série de argumentos à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para conseguir uma pena mais branda.

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O jogador acabou suspenso por 30 dias e multado em 255 euros, aproximadamente R$ 1.446, valor que se tornou motivo de piadas nas redes sociais. Vale ressaltar que, segundo levantamento da revista Forbes, Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais bem remunerado do mundo, com ganhos anuais estimados em R$ 1,5 bilhão.

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A informação chama atenção porque, ao justificar publicamente sua saída da concentração de Portugal, Cristiano Ronaldo havia declarado que compreenderia uma eventual punição sem qualquer atenuante.

Na prática, no entanto, a defesa do camisa 7 solicitou que seu histórico e suas conquistas fossem considerados no julgamento disciplinar.

O episódio aconteceu após um desentendimento com Jorge Jesus, atual treinador da Seleção Portuguesa. Depois de deixar a delegação durante a Data Fifa, Ronaldo divulgou um comunicado no qual criticou o técnico e o acusou de quebra de confiança.

Cristiano Ronaldo usou títulos e histórico para pedir redução

De acordo com o The Guardian, um documento anexado à decisão disciplinar mostra que o atacante apresentou três argumentos principais para tentar diminuir a punição.

O primeiro foi seu comportamento disciplinar na temporada atual e nas três anteriores, o segundo envolveu os serviços prestados ao futebol ao longo da carreira e, por fim, Cristiano Ronaldo destacou as conquistas obtidas com a camisa da seleção portuguesa.

A argumentação também mencionou realizações individuais, como as cinco Bolas de Ouro conquistadas pelo jogador, além de homenagens e condecorações recebidas do governo português e de outros países.

Os responsáveis pelo julgamento aceitaram os argumentos e decidiram reduzir pela metade a penalidade que havia sido estabelecida inicialmente.

Cristiano na Seleção Portuguesa
Cristiano na Seleção Portuguesa - Foto: AFP

Punição poderia chegar a seis meses

A punição inicial já tinha sido, de certa forma até benevolente com o português. O regulamento disciplinar da Federação Portuguesa previa sanções mais severas para a conduta atribuída ao atacante.

Cristiano Ronaldo poderia receber até seis meses de suspensão, além de uma multa de até 1.000 euros, aproximadamente R$ 5.640, enquanto a decisão final estabeleceu um afastamento de 30 dias e pagamento de 255 euros.

Na prática, a suspensão não deverá provocar desfalques, já que Portugal não tem partidas programadas durante o período em que o jogador estará impedido de atuar pela seleção.

Assim, apesar da punição formal, Cristiano Ronaldo não deve perder compromissos internacionais por causa do afastamento.

Cristiano Ronaldo vive crise na Seleção Portuguesa
Cristiano Ronaldo vive crise na Seleção Portuguesa - Foto: Reprodução | Redes sociais

O que aconteceu?

A punição teve origem na última convocação de Portugal, já sob o comando de Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo deixou a concentração da equipe após um episódio de insatisfação envolvendo decisões do treinador.

Posteriormente, publicou um comunicado para explicar sua posição, fazendo críticas ao técnico e mencionando uma quebra de confiança na relação entre os dois. Na manifestação pública, o atacante reconheceu que poderia enfrentar consequências disciplinares e afirmou que aceitaria uma punição sem atenuantes.

O desdobramento do caso, porém, revelou uma tentativa de obter condições mais favoráveis no julgamento. Com a decisão da Federação Portuguesa, o atacante encerrou o processo disciplinar com uma suspensão que não deve afetar sua participação em jogos da seleção e uma multa reduzida após a análise dos argumentos apresentados pela defesa.

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Tags

cristiano ronaldo Jorge Jesus Seleção portuguesa

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