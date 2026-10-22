Com salário de R$ 1,5 bi, CR7 pede diminuição de multa de R$ 1.446

Quando Cristiano Ronaldo recebeu uma multa de menos de dois mil reais por abandonar a Seleção Portuguesa na última Data Fifa, muitas pessoas riram do valor. O português, no entanto, não considerou que a punição foi tão baixa quanto os torcedores.

Cristiano Ronaldo teria atuado nos bastidores para reduzir a punição recebida após abandonar a seleção portuguesa durante a última Data Fifa. Segundo o jornal britânico The Guardian, o atacante de 41 anos apresentou uma série de argumentos à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para conseguir uma pena mais branda.

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O jogador acabou suspenso por 30 dias e multado em 255 euros, aproximadamente R$ 1.446, valor que se tornou motivo de piadas nas redes sociais. Vale ressaltar que, segundo levantamento da revista Forbes, Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais bem remunerado do mundo, com ganhos anuais estimados em R$ 1,5 bilhão.

A informação chama atenção porque, ao justificar publicamente sua saída da concentração de Portugal, Cristiano Ronaldo havia declarado que compreenderia uma eventual punição sem qualquer atenuante.

Na prática, no entanto, a defesa do camisa 7 solicitou que seu histórico e suas conquistas fossem considerados no julgamento disciplinar.

O episódio aconteceu após um desentendimento com Jorge Jesus, atual treinador da Seleção Portuguesa. Depois de deixar a delegação durante a Data Fifa, Ronaldo divulgou um comunicado no qual criticou o técnico e o acusou de quebra de confiança.

Cristiano Ronaldo usou títulos e histórico para pedir redução

De acordo com o The Guardian, um documento anexado à decisão disciplinar mostra que o atacante apresentou três argumentos principais para tentar diminuir a punição.

O primeiro foi seu comportamento disciplinar na temporada atual e nas três anteriores, o segundo envolveu os serviços prestados ao futebol ao longo da carreira e, por fim, Cristiano Ronaldo destacou as conquistas obtidas com a camisa da seleção portuguesa.

A argumentação também mencionou realizações individuais, como as cinco Bolas de Ouro conquistadas pelo jogador, além de homenagens e condecorações recebidas do governo português e de outros países.

Os responsáveis pelo julgamento aceitaram os argumentos e decidiram reduzir pela metade a penalidade que havia sido estabelecida inicialmente.

Cristiano na Seleção Portuguesa - Foto: AFP

Punição poderia chegar a seis meses

A punição inicial já tinha sido, de certa forma até benevolente com o português. O regulamento disciplinar da Federação Portuguesa previa sanções mais severas para a conduta atribuída ao atacante.

Cristiano Ronaldo poderia receber até seis meses de suspensão, além de uma multa de até 1.000 euros, aproximadamente R$ 5.640, enquanto a decisão final estabeleceu um afastamento de 30 dias e pagamento de 255 euros.

Na prática, a suspensão não deverá provocar desfalques, já que Portugal não tem partidas programadas durante o período em que o jogador estará impedido de atuar pela seleção.

Assim, apesar da punição formal, Cristiano Ronaldo não deve perder compromissos internacionais por causa do afastamento.

Cristiano Ronaldo vive crise na Seleção Portuguesa - Foto: Reprodução | Redes sociais

O que aconteceu?

A punição teve origem na última convocação de Portugal, já sob o comando de Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo deixou a concentração da equipe após um episódio de insatisfação envolvendo decisões do treinador.

Posteriormente, publicou um comunicado para explicar sua posição, fazendo críticas ao técnico e mencionando uma quebra de confiança na relação entre os dois. Na manifestação pública, o atacante reconheceu que poderia enfrentar consequências disciplinares e afirmou que aceitaria uma punição sem atenuantes.

O desdobramento do caso, porém, revelou uma tentativa de obter condições mais favoráveis no julgamento. Com a decisão da Federação Portuguesa, o atacante encerrou o processo disciplinar com uma suspensão que não deve afetar sua participação em jogos da seleção e uma multa reduzida após a análise dos argumentos apresentados pela defesa.