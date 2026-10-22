Bahia brilha no Brasileiro de Parabadminton e conquista nove medalhas

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O Brasil é o país do futebol, e a Bahia é o estado de todos os esportes. Entre os dias 14 e 18 de outubro, em Aracaju, Sergipe, a delegação baiana conquistou nove medalhas no XI Campeonato Brasileiro de Parabadminton.

Com representantes de sete a 17 anos, a delegação baiana encerrou sua participação com dois ouros, três pratas e quatro bronzes, em disputas individuais e de duplas, nas categorias masculina e feminina.

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O principal destaque da equipe foi Jonas Gustavo Santos, responsável pelas duas medalhas de ouro conquistadas pelo estado. O atleta venceu as disputas de simples e de duplas nas classes destinadas a competidores que utilizam cadeira de rodas.

O campeonato reuniu 198 atletas de 45 clubes, representando 17 estados brasileiros. As partidas aconteceram no Ginásio Poliesportivo Constâncio Vieira e encerraram o Circuito Nacional de Parabadminton de 2026.

Jonas Gustavo conquista dois títulos nacionais

Com duas medalhas de ouro, Jonas Gustavo Santos liderou o desempenho da delegação baiana na competição. O jovem garantiu o primeiro lugar tanto na disputa individual quanto na de duplas, nas provas para atletas em cadeira de rodas.

Além dos títulos de Jonas, outros três representantes do estado chegaram às decisões de suas respectivas categorias e terminaram com a medalha de prata.

Luiz Otávio Mendes foi vice-campeão na prova de simples masculina, na classe destinada a atletas com comprometimento dos membros inferiores. Maria Rita Silva conquistou a prata na disputa individual feminina para competidoras em cadeira de rodas.

A terceira medalha de prata ficou com Sophia Calasans, que alcançou o segundo lugar na disputa de duplas femininas, na classe voltada a atletas com nanismo.

Delegação baiana de parabadminton com suas medalhas - Foto: Ascom I Sudesb

Bahia também garante quatro bronzes

A delegação completou sua campanha com quatro medalhas de bronze, ampliando a participação baiana no pódio do campeonato. Maria Rita Silva, que já havia conquistado a prata na prova individual, voltou a subir ao pódio na disputa de duplas femininas para atletas em cadeira de rodas.

Na mesma categoria esportiva, Miguel Pereira Paim ficou com o bronze na prova de simples masculina, enquanto Donatas Ramos garantiu a terceira colocação nas duplas mistas.

Luiz Otávio Mendes também conquistou sua segunda medalha na competição. Além da prata individual, o atleta terminou com o bronze nas duplas masculinas, na classe destinada a competidores com comprometimentos nos membros superiores e inferiores.

Ao todo, Jonas Gustavo, Maria Rita Silva e Luiz Otávio Mendes conquistaram duas medalhas cada, respondendo por seis das nove premiações obtidas pela Bahia.

Atletas treinam em centro paralímpico de Salvador

Os representantes baianos que participaram do campeonato são estudantes de instituições públicas e privadas e praticam a modalidade no Centro de Referência Paralímpico da Bahia (CRPBa).

Além da disputa por medalhas, a competição também proporcionou aos jovens a oportunidade de acompanhar atletas de destaque do parabadminton brasileiro, como comentou a técnica Ariadne Ribeiro Costa Santos.

"Nessa competição, eles tiveram a oportunidade de estar perto de grandes nomes da seleção brasileira, como Vítor Tavares, considerado o top 1 do mundo na sua classe", destacou.

Confira os medalhistas baianos

Ouro - 2 medalhas

Jonas Gustavo Santos - simples, cadeira de rodas

Jonas Gustavo Santos - duplas, cadeira de rodas

Prata - 3 medalhas

Luiz Otávio Mendes - simples masculina, comprometimento dos membros inferiores

Maria Rita Silva - simples feminina, cadeira de rodas

Sophia Calasans - duplas femininas, classe para atletas com nanismo

Bronze - 4 medalhas