São Paulo coloca multa de R$ 450 milhões para manter atleta cobiçado

Uma das principais promessas das categorias de base do São Paulo está próxima de oficializar o primeiro contrato profissional - e pode custar caro. Aos 15 anos, o atacante Nicolas Francisco tem acordo para assinar um vínculo com multa rescisória de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 450 milhões) para clubes do exterior.

A medida busca proteger o jogador, que já despertou o interesse de equipes da Espanha e da Inglaterra. Nicolas completa 16 anos no próximo dia 30 de outubro, idade mínima para a assinatura de um contrato profissional no futebol brasileiro.

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O acerto com o São Paulo, no entanto, não é recente. As partes chegaram a um entendimento ainda em 2025, quando foi firmado um pré-contrato para garantir a permanência da promessa no clube.

Além da cláusula milionária, o vínculo prevê pagamento de luvas, metas de desempenho e bônus financeiros condicionados ao cumprimento de determinados objetivos. As condições demonstram a importância atribuída pelo São Paulo ao desenvolvimento do atacante, que já se destaca mesmo enfrentando jogadores mais velhos.

Artilheiro do sub-17 aos 15 anos

Apesar de ainda ter idade para disputar competições de categorias inferiores, Nicolas já se consolidou como um dos principais nomes do ataque do São Paulo sub-17.

Na atual temporada, o jogador acumula 22 gols em 32 partidas, das quais começou apenas 17 como titular. O aproveitamento corresponde a uma média de um gol a cada 70 minutos em campo.

Os números chamam atenção não apenas pela quantidade de gols, mas também pela variedade das finalizações. O atacante demonstra capacidade de marcar com os dois pés, em cabeceios, chutes de primeira e jogadas individuais.

O desempenho diante de adversários mais velhos contribuiu para aumentar sua projeção no mercado internacional. Clubes espanhóis e ingleses já acompanham sua evolução, o que reforça a preocupação da diretoria são-paulina em assegurar um contrato com cláusulas de proteção.

Nicolas Francisco pelo São Paulo - Foto: Reprodução I Instagram

Falta de dinheiro impediu permanência no Corinthians

A trajetória de Nicolas Francisco no futebol, porém, não surgiu no São Paulo, começando longe das grandes estruturas de formação do país.

Natural de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, o atacante chegou a ser aprovado em uma avaliação do Corinthians quando tinha apenas oito anos. Entretanto, as dificuldades financeiras da família impediram sua permanência no clube.

Sem condições de arcar com os custos necessários para manter o garoto no projeto, os familiares decidiram retornar à cidade natal, onde Nicolas continuou treinando e participando de competições.

Depois, o jovem passou pelo Grêmio Prudente, equipe em que apresentou números expressivos nas categorias de base. Entre meados de 2021 e 2022, o atacante marcou 100 gols, desempenho que chamou a atenção de diferentes clubes brasileiros e abriu caminho para uma nova oportunidade em uma equipe de maior estrutura.

Nicolas Francisco pelo São Paulo - Foto: Reprodução I Instagram

São Paulo venceu concorrência e contratou Nicolas

Com o crescimento de Nicolas no futebol de base, diferentes equipes passaram a demonstrar interesse em sua contratação. A família, entretanto, optou pelo projeto esportivo apresentado pelo São Paulo. O atacante chegou ao clube do Morumbis em fevereiro de 2023 e rapidamente confirmou as expectativas.

Ainda naquele ano, Nicolas marcou 32 gols no Campeonato Paulista sub-13, estabelecendo uma marca superior à registrada anteriormente por Marcos Leonardo, ex-atacante do Santos.

Marcos Leonardo havia anotado 25 gols na competição, número superado pelo jovem são-paulino em sua primeira temporada no clube.

A sequência de boas atuações levou Nicolas a disputar categorias acima de sua faixa etária e consolidou seu nome entre as promessas acompanhadas de perto pela diretoria.

Nicolas Francisco pelo São Paulo - Foto: Reprodução I Instagram

Multa milionária busca afastar clubes do exterior

O novo contrato representa justamente uma tentativa do São Paulo de manter o controle sobre o futuro de Nicolas Francisco diante do interesse internacional. A cláusula de 80 milhões de euros será destinada ao mercado estrangeiro, estabelecendo um valor elevado para uma eventual transferência.

O acordo também inclui condições financeiras que poderão beneficiar o atacante de acordo com sua evolução, como bônus por metas atingidas e pagamentos previstos na assinatura.

A negociação foi encaminhada com antecedência justamente para evitar que a proximidade dos 16 anos abrisse espaço para uma disputa mais intensa entre clubes interessados.