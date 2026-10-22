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Torcedor chuta bola em estádio da Premier e é denunciado à polícia

Bola saiu de complexo residencial próximo ao estádio do Brentford durante partida contra o Liverpool

Marina Branco
Por
Jogadores do Liverpool vencendo do Brentford na Premier League
Jogadores do Liverpool vencendo do Brentford na Premier League - Foto: Reprodução I Instagram

Durante a partida entre Brentford e Liverpool pela Premier League, todos em campo e nas arquibancadas foram surpreendidos com uma nova bola dentro das quatro linhas - e de rugby.

A situação inusitada terminou em denúncia à polícia na Inglaterra, relatando o caso de um torcedor que chutou uma bola de rugby do alto de um prédio residencial para dentro do Gtech Community Stadium, casa do Brentford, durante a derrota da equipe por 2 a 1 para o Liverpool.

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O episódio foi registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais e provocou uma reação oficial do clube inglês. A bola, por sua vez, caiu nas proximidades do gramado e precisou ser retirada por um funcionário do estádio.

Apesar de ninguém ter ficado ferido, o Brentford considerou que a atitude colocou em risco a segurança das pessoas presentes no local. O clube classificou o comportamento como "perigoso e potencialmente prejudicial" e informou que apresentou uma queixa à polícia contra o responsável pelo lançamento.

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Bola foi chutada do alto de complexo residencial

O Gtech Community Stadium está localizado em uma região de Brentford cercada por edifícios residenciais, alguns deles com vista para o interior do estádio.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, a bola teria sido lançada do complexo Memento Kew Bridge, empreendimento situado nas proximidades da arena.

As imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o objeto é chutado em direção ao estádio. A bola ultrapassa a área dos edifícios e chega ao espaço da partida.

Brentford aciona polícia após repercussão

Depois que o vídeo ganhou repercussão, o Brentford decidiu encaminhar o caso às autoridades policiais, ressaltando o perigo de lançar uma bola de uma altura elevada em direção a uma área com grande concentração de pessoas.

Até o momento, a identidade do responsável não foi divulgada. Também não há informações sobre eventual identificação formal do torcedor pela polícia ou aplicação de alguma penalidade.

O caso agora está nas mãos das autoridades, que poderão apurar as circunstâncias do lançamento e a responsabilidade pela conduta.

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Brentford Liverpool premier league

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