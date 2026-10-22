Torcedor chuta bola em estádio da Premier e é denunciado à polícia

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Durante a partida entre Brentford e Liverpool pela Premier League, todos em campo e nas arquibancadas foram surpreendidos com uma nova bola dentro das quatro linhas - e de rugby.

A situação inusitada terminou em denúncia à polícia na Inglaterra, relatando o caso de um torcedor que chutou uma bola de rugby do alto de um prédio residencial para dentro do Gtech Community Stadium, casa do Brentford, durante a derrota da equipe por 2 a 1 para o Liverpool.

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O episódio foi registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais e provocou uma reação oficial do clube inglês. A bola, por sua vez, caiu nas proximidades do gramado e precisou ser retirada por um funcionário do estádio.

Apesar de ninguém ter ficado ferido, o Brentford considerou que a atitude colocou em risco a segurança das pessoas presentes no local. O clube classificou o comportamento como "perigoso e potencialmente prejudicial" e informou que apresentou uma queixa à polícia contra o responsável pelo lançamento.

Bola foi chutada do alto de complexo residencial

O Gtech Community Stadium está localizado em uma região de Brentford cercada por edifícios residenciais, alguns deles com vista para o interior do estádio.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, a bola teria sido lançada do complexo Memento Kew Bridge, empreendimento situado nas proximidades da arena.

As imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o objeto é chutado em direção ao estádio. A bola ultrapassa a área dos edifícios e chega ao espaço da partida.

🚨🚨| BREAKING: Brentford is collaborating with the police to identify those responsible for kicking a rugby ball onto the pitch during their 2-1 defeat to Liverpool on Saturday . [@SkySportsPL] https://t.co/4xRdWpUz6J — Kalshi FC (@KalshiFC) October 19, 2026

Brentford aciona polícia após repercussão

Depois que o vídeo ganhou repercussão, o Brentford decidiu encaminhar o caso às autoridades policiais, ressaltando o perigo de lançar uma bola de uma altura elevada em direção a uma área com grande concentração de pessoas.

Até o momento, a identidade do responsável não foi divulgada. Também não há informações sobre eventual identificação formal do torcedor pela polícia ou aplicação de alguma penalidade.

O caso agora está nas mãos das autoridades, que poderão apurar as circunstâncias do lançamento e a responsabilidade pela conduta.