Fifa dará premiação milionária às seleções garantidas na Copa Feminina

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Cada seleção classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, vai receber uma premiação de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,6 milhões, na cotação atual), de acordo com a Fifa, organizadora do torneio. O valor foi aprovado pelo Conselho da entidade e ficará disponível às federações participantes antes de dezembro deste ano.

A medida faz parte de um pacote de princípios financeiros que prevê aumentar os repasses às seleções, aos clubes e às jogadoras envolvidas na competição. Segundo a Fifa, as atletas que disputarem o Mundial de 2027 terão o mesmo nível de serviços oferecido aos jogadores na Copa do Mundo masculina de 2026.

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Além disso, a entidade informou que qualquer superávit gerado pelo torneio feminino será destinado às federações participantes, com uma parcela reservada especificamente às jogadoras. O modelo também prevê melhorias nos pagamentos mínimos garantidos às atletas.

De acordo com a entidade, o objetivo é ampliar o investimento e contribuir para o desenvolvimento e a profissionalização do futebol feminino.