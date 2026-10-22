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FUTURO DA FONTE NOVA

Arena Fonte Nova pode ganhar hotel e centro comercial com o Grupo City

Estudo prevê transformar a Arena Fonte Nova em um complexo multiuso

Téo Mazzoni
Por
Estudo prevê hotel, centro comercial e de convenções na Arena Fonte Nova caso o Grupo City assuma a gestão a partir de 2029
Estudo prevê hotel, centro comercial e de convenções na Arena Fonte Nova caso o Grupo City assuma a gestão a partir de 2029 - Foto: Divulgação

O futuro da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), virou tema de debate no Brasil devido ao interesse do Grupo City — conglomerado detentor da SAF do Esporte Clube Bahia — em assumir a gestão da principal praça esportiva do estado após o encerramento da atual Parceria Público-Privada (PPP), previsto para 31 de março de 2028.

Estudo prevê hotel, centro de convenções e expansão comercial

Atualmente, há um estudo em andamento para adequar e reestruturar internamente a Arena Fonte Nova de acordo com os planos do Grupo City a partir de 2029, caso o conglomerado assuma o controle do equipamento. A informação foi divulgada por Cáscio Cardoso, do BAR FC.

O plano tem como objetivo transformar o equipamento esportivo em uma grande arena multiuso, com o desenvolvimento de um empreendimento comercial, a ampliação da loja do Bahia e a construção de um hotel e de um centro de convenções.

Segundo as informações, o estudo não está sendo desenvolvido na Bahia, mas em outra parte do Brasil. O projeto considera a possibilidade de aquisição da Fonte Nova pelo Grupo City e uma consequente mudança no modelo de gestão, que atualmente funciona por meio de uma parceria público-privada (PPP).

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Pacaembu serve de alerta para a gestão da Fonte Nova

Além disso, a situação do Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP), que atualmente recebe poucas partidas de futebol e tem sido utilizado principalmente para a realização de shows, serve de exemplo para os atuais administradores da Fonte Nova. A preocupação é evitar que o equipamento baiano se torne um “elefante branco”.

Governo da Bahia mantém conversas com o Grupo City pela Fonte Nova

Nesta quinta-feira, 21, durante agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no Farol da Barra, em Salvador (BA), o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, revelou que o Governo da Bahia já manteve conversas com representantes do Grupo City sobre a possibilidade de participação do conglomerado na futura gestão da Arena Fonte Nova.

A gente conversou com o Grupo City, inclusive com a participação do próprio governador, e já tivemos momentos de diálogo, o que é positivo”, afirmou o secretário. Ele garantiu, entretanto, que ainda não há nada definido e que as conversas com o conglomerado de clubes estão em estágio inicial.

O interesse do City Football Group (CFG) em participar de uma eventual disputa pela administração da Fonte Nova já havia sido manifestado publicamente pelo CEO da rede multiclubes, Ferran Soriano.

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