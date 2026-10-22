Ex-jogador de gigantes rivais do Nordeste morre vítima de câncer

O futebol brasileiro perdeu, na madrugada desta quinta-feira, 22, Jorge Veras, ex-atacante que construiu sua trajetória em clubes tradicionais do país. Aos 67 anos, o ex-jogador morreu após enfrentar um câncer de pâncreas nos últimos meses.



Revelado pelo Fortaleza, ele também vestiu a camisa do Ceará, protagonizando passagens por dois dos maiores rivais do futebol cearense. Depois de pendurar as chuteiras, seguiu ligado ao esporte e trabalhou como treinador.



Natural de Fortaleza, Jorge de Souza Veras iniciou a carreira nas categorias de base do Leão do Pici. Ao longo da trajetória como atleta, também defendeu o Ferroviário, o Ceará, o Criciúma e o Grêmio, clube pelo qual ganhou notoriedade nacional, especialmente pelas atuações nos clássicos contra o Internacional.



Jorge Veras vestiu as camisas de Fortaleza e Ceará

A história de Jorge Veras no futebol cearense passou por dois clubes que protagonizam uma das rivalidades mais tradicionais do Nordeste. Formado nas categorias de base do Fortaleza, o atacante também atuou pelo Ceará, ampliando sua ligação com o futebol do estado.



Além das passagens pelos dois rivais, o ex-jogador teve destaque com a camisa do Ferroviário. Em 1983, terminou como vice-artilheiro do Campeonato Cearense, com 26 gols. Anos depois, em 1992, voltou a se destacar pelo clube coral ao conquistar a artilharia da Série C do Campeonato Brasileiro, com nove gols.





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Ex-atacante ganhou apelido de “Homem Gre-Nal” no Grêmio

Entre 1987 e 1988, Jorge Veras defendeu o Grêmio e conquistou o reconhecimento da torcida tricolor pelas atuações nos confrontos contra o Internacional. O desempenho nos clássicos rendeu ao atacante o apelido de “Homem Gre-Nal”.



Logo em seu primeiro duelo contra o maior rival gremista, o jogador marcou os dois gols da vitória de sua equipe. Ele também balançou as redes na decisão do Campeonato Gaúcho de 1987, reforçando sua identificação com o clube gaúcho.



Após a morte do ex-atacante, o Grêmio publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais, destacando a importância do jogador para a história da equipe.



"É com profunda tristeza que lamentamos o falecimento de Jorge Veras. Conhecido como Homem Gre-Nal, ele marcou época vestindo o nosso manto e deixou seu nome na história do Tricolor. Desejamos força e expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor", escreveu o clube.



Jorge Veras seguiu no futebol após encerrar a carreira

Depois de se aposentar dos gramados, Jorge Veras continuou trabalhando no futebol, dessa vez à beira do campo. Como treinador, comandou equipes como Ferroviário, Fortaleza, Guarany de Sobral, 4 de Julho (PI) e Floresta (PI), mantendo sua ligação com o esporte e com clubes que fizeram parte de sua trajetória como jogador.