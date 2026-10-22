PODE TER BRASILEIRO!
Fifa confirma Catar como sede da Copa Intercontinental de 2026
PSG já está garantido na decisão, enquanto Palmeiras, Flamengo e Estudiantes disputam a vaga
A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 22, que o Catar será a sede da fase decisiva da Copa Intercontinental de 2026. O país asiático receberá novamente a competição que reúne os campeões das principais competições continentais, incluindo a Liga dos Campeões da Europa e a Copa Libertadores da América.
A grande final está marcada para 16 de dezembro, com o Paris Saint-Germain já garantido na disputa pelo título. Atual campeão da Copa Intercontinental, o PSG conquistou a vaga na decisão por ter vencido a Champions League.
Pelo regulamento adotado desde 2024, o representante europeu entra diretamente na final, enquanto os demais campeões continentais precisam disputar etapas eliminatórias para definir o adversário.
O Brasil ainda pode ter um representante no torneio. O Palmeiras já está classificado para a decisão da Libertadores e aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes, da Argentina, que será definido nesta quinta-feira, 22, no Maracanã.
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Palmeiras e Flamengo podem disputar o título mundial
Com a classificação para a final da Libertadores, conquistada após eliminar o Fluminense nos pênaltis, o Palmeiras está a uma vitória de garantir sua participação na Copa Intercontinental.
A equipe comandada por Abel Ferreira busca o quarto título da Libertadores e poderá retornar ao torneio internacional caso conquiste a competição sul-americana.
O Flamengo também permanece na disputa pela vaga. Depois de empatar por 0 a 0 com o Estudiantes na Argentina, o Rubro-Negro recebe a equipe adversária no Maracanã, nesta quinta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal.
Quem avançar enfrentará o Palmeiras na decisão continental, e o campeão terá a oportunidade de representar a América do Sul na Copa Intercontinental, no Catar.
Competição já começou e tem classificados para próximas fases
Ainda que a definição da sede tenha sido anunciada apenas em outubro, a Copa Intercontinental de 2026 já está em andamento. A primeira partida foi realizada em agosto, quando o Al-Ahli, da Arábia Saudita, derrotou o Auckland FC, da Nova Zelândia.
Na etapa seguinte, disputada em setembro, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, superou a equipe saudita e avançou para a Challenger Cup, confronto que definirá o adversário do Paris Saint-Germain na decisão.
Antes disso, o representante africano conhecerá seu próximo adversário por meio do chamado Derby das Américas. O confronto reunirá o Toluca, do México, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, e o vencedor da Copa Libertadores de 2026.
Quem levar a melhor nesse duelo avançará para enfrentar o Mamelodi Sundowns. O vencedor da Challenger Cup, por sua vez, disputará o título da Copa Intercontinental contra o PSG.
Entenda o caminho até a final da Copa Intercontinental
- Primeira fase: Al-Ahli venceu o Auckland FC e avançou
- Segunda fase: Mamelodi Sundowns eliminou o Al-Ahli e garantiu vaga na Challenger Cup
- Derby das Américas: Toluca enfrentará o campeão da Libertadores de 2026
- Challenger Cup: Mamelodi Sundowns enfrentará o vencedor do Derby das Américas
- Final: PSG enfrentará o vencedor da Challenger Cup, no Catar
Catar recebe torneio pelo terceiro ano consecutivo
O Catar será novamente o palco da Copa Intercontinental, mantendo a sequência iniciada em 2024, quando a Fifa reformulou a disputa entre os campeões continentais.
Anteriormente, o torneio que reunia os principais clubes de cada continente era conhecido como Mundial de Clubes. Com a criação de uma nova Copa do Mundo de Clubes, disputada em formato ampliado, a entidade passou a utilizar o nome Copa Intercontinental para a competição anual.
A principal mudança foi a classificação direta do campeão europeu para a grande final, enquanto os vencedores das demais confederações passaram a disputar confrontos eliminatórios.
A edição de 2026 também poderá reeditar a decisão do ano passado. Em 2025, o Paris Saint-Germain conquistou o título ao superar o Flamengo e agora tenta defender a conquista.
Enquanto o clube francês já conhece sua data de estreia, os representantes dos outros continentes seguem na disputa por uma vaga na decisão. Para Palmeiras e Flamengo, o primeiro desafio é conquistar a Libertadores e assegurar presença na competição internacional de dezembro.