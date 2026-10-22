Clube baiano planeja construir superestrutura para atletas em Salvador

Um dos clubes do interior baiano que alcançou melhores resultados nos últimos anos, o Jacuipense aposta em duas frentes para continuar crescendo no futebol: a revelação e formação de atletas, além do desenvolvimento de estruturas físicas.

Durante entrevista no Conselho Técnico do Campeonato Baiano 2027, o presidente do Conselho Deliberativo, Felipe Sales revelou que o próximo passo do Jacuipense é voltar a jogar na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, o que vai acontecer já no próximo estadual.

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"A Arena Valfredão está finalizando a parte estrutural. Vai ficar faltando mesmo só a parte de iluminação, acredito que será colocada nos próximos 15 dias. O processo mais complexo é do gramado, que está plantado, mas a região tem sofrido muito com a seca, com a escassez de água. A gente está no processo de manutenção desse gramado, então a expectativa é ter o estádio entregue à população e para o Jacuipense voltar a jogar no final de novembro", projetou.

Além disso, o dirigente afirmou que o projeto do clube segue muito focado nas categorias de base. De acordo com Sales, o Palmeiras é considerado como um grande parceiro e essa relação foi estreitada pela proximidade com João Paulo Sampaio, coordenador técnico da base alviverde.

"Continuamos apostando muito na base. É um clube que forma, mas revela mais do que forma, porque não dá nem tempo de formar o jogador. Não esquentamos o jogador no Jacuipense, se eles recebem alguma proposta interessante, são encaminhados", seguiu Sales.

"Temos o Palmeiras como um grande parceiro e cliente. É o clube a nível nacional que talvez mais tenha adquirido nossos jogadores. Temos uma relação muito próxima com o João Paulo Sampaio, isso nos ajuda muito, para estar fomentando esse trabalho", completou.

Nova estrutura do Jacuipense em Salvador

Felipe Sales ainda contou que o Jacuipense planeja montar um novo Centro de Treinamento em Salvador, com intuito de ter melhores acomodações para os jovens e comportar também o elenco profissional. A ideia é apenas mandar as partidas em Riachão, mantendo a nova estrutura na capital baiana.

"A gente busca, a partir de 2027 ou até 2028, montar uma estrutura em Salvador. Ter uma condição melhor de acomodação, principalmente para os nossos atletas da base, mas também para o profissional que já treina em Salvador, ficar apenas jogando em Riachão. Queremos estruturar melhor nossa questão de treinamento e toda acomodação de atletas aqui em Salvador", iniciou Felipes Sales,

Para finalizar, o dirigente disse que já existe uma área certa para a construção dessa "superestrutura". O presidente do Deliberativo ponderou apenas sobre a necessidade de fazer uma boa temporada em 2027, com bons resultados em campo e de faturamento.

Diretoria do Jacuipense presente no Conselho Técnico. Da esquerda para a direita: Felipe Sales, presidente do Conselho Deliberativo, Emanuel Carneiro, presidente, Miguel Gomez, gerente de futebol, Gustavo Zaccarias, o diretor de futebol - Foto: Divulgação | Jacuipense

"Temos uma área cedida por um parceiro, vamos agora buscar recursos para viabilizar a construção dessa estrutura. Acredito que a partir de 2028, devemos dar uns pontapés. Se a gente conseguir em 2027 o que conseguiu em 2026, a nível de passar de fase de competição nacional, faturar o que faturamos, negociar jogadores, vamos conseguir montar uma superestrutura em Salvador no ano de 2028", finalizou.