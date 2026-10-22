Após críticas, FBF quer padronizar gramados do Baianão 2027

Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), revelou que está em desenvolvimento um protocolo para padronizar os gramados dos estádios que receberão jogos do Campeonato Baiano de 2027.

Ao portal A TARDE, o mandatário garantiu que a FBF está montando uma “força-tarefa” em conjunto com o Governo do Estado e as prefeituras responsáveis pelos estádios municipais, na tentativa de promover melhorias em todas as praças esportivas que sediarão partidas do Baianão na próxima temporada.

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Esse foi um compromisso que assumi, para que possamos estabelecer um padrão mínimo de jogabilidade Ricardo Lima - presidente da FBF

Ricardo Lima anuncia força-tarefa para melhorar os gramados do Campeonato Baiano de 2027 - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

“É uma demanda dos dez clubes (do Campeonato Baiano) e da própria Federação (FBF). Também cobramos melhorias, mas sabemos que precisamos de um tempo para amadurecer tudo isso [...] Temos um protocolo que foi desenvolvido ao longo deste ano, ouvindo todas as partes envolvidas. Vamos publicá-lo até o final do mês”, afirmou Ricardo Lima nesta quarta-feira, 21, durante o Conselho Técnico do Baianão.



Apesar de celebrar o avanço, o presidente da FBF ressaltou que é preciso ter calma para que o protocolo saia do papel. Isso porque o Campeonato Baiano conta com dois a três estádios privados, enquanto os demais são municipais, o que torna necessário o diálogo com as respectivas prefeituras.

Fábio Mota se dispõe a liderar comissão para discutir melhorias

Embora Ricardo Lima tenha destacado que a reivindicação por melhorias nos gramados utilizados no Campeonato Baiano parta de todos os clubes da competição, além da própria Federação Bahiana de Futebol, duas equipes estão à frente das críticas mais contundentes: Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Bahia.



Conforme soube o portal A TARDE, o presidente do Vitória, Fábio Mota, inclusive se colocou à disposição para liderar uma possível comissão destinada a tratar do tema.



O dirigente vê a precariedade dos gramados como um obstáculo para a utilização do time considerado “principal” em partidas no interior do estado. Na avaliação de Mota, o problema também reduz a atratividade do Campeonato Baiano.



O presidente do Vitória, embora seja contrário à utilização de gramados sintéticos, considera esse tipo de piso uma alternativa para solucionar o problema da baixa qualidade dos campos nos estádios que recebem jogos do Baianão.