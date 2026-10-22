Presidente do Vasco recebe alta após internação por doença grave

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O presidente do Vasco, Pedrinho, deixou o hospital nesta quinta-feira, 22, após dois dias internado para tratar um quadro de celulite facial, uma doença bacteriana. Por conta da internação, o dirigente não acompanhou o jogo decisivo do Vasco contra o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã, em que o time argentino levou a melhor.

Pedrinho comunicou a saída do hospital em uma publicação nas suas redes sociais. “Obrigado por todas mensagens enviadas, e desculpas por não conseguir responder, estou saindo do hospital!”, escreveu ele.

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Principais sintomas da celulite facial

Os principais sintomas associados à condição são inchaço no rosto; vermelhidão, febre e dor intensa.

Em casos mais graves, pode surgir uma certa dificuldade para falar e respirar. Além disso, o coração e cérebro podem ser comprometidos, o que pode levar o paciente à morte.